Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/11) pelo Brasileirão

Ceará x Fortaleza disputam hoje, quinta-feira (06/11), uma partida pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 20h (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ceará x Fortaleza ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Ceará é o 14° colocado do Brasileirão e acumula 10 vitórias, 8 empates, 13 derrotas, 29 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Fortaleza está na vice-lanterna com 7 vitórias, 7 empates, 16 derrotas, 28 gols marcados e 45 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

O último clássico entre Ceará e Fortaleza ocorreu no dia 13 de julho de 2025 e terminou com a vitória do Ceará por 1 a 0.

Ceará x Fortaleza: prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Richardson e Vina; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Herrera, Breno Lopes e Adam Bareiro. Técnico: Martín Palermo.

FICHA TÉCNICA

Ceará x Fortaleza

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 06 de novembro de 2025, 20h