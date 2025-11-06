Fluminense x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/11) pelo Brasileirão

Fluminense x Mirassol disputam hoje, quinta-feira (06/11), uma partida pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo iniciará às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Mirassol ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record e pelo Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Mirassol é o 4° colocado do Brasileirão e acumula 15 vitórias, 11 empates, 5 derrotas, 52 gols marcados e 31 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já o Fluminense ocupa a 7° posição com 14 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 37 gols marcados e 37 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Fluminense x Mirassol: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna (Keno), Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Guilherme Marques; Negueba, Alesson e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Mirassol

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 06 de novembro de 2025, 19h30