Fluminense x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/11) pelo Brasileirão Fluminense e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 06.11.25 18h00 O Mirassol soma 9 pontos a mais que o Fluminense no Brasileirão (Lucas Merçon/ Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) Fluminense x Mirassol disputam hoje, quinta-feira (06/11), uma partida pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo iniciará às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Fluminense x Mirassol ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record e pelo Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Mirassol é o 4° colocado do Brasileirão e acumula 15 vitórias, 11 empates, 5 derrotas, 52 gols marcados e 31 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense ocupa a 7° posição com 14 vitórias, 5 empates, 12 derrotas, 37 gols marcados e 37 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira Fluminense x Mirassol: prováveis escalações Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna (Keno), Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía. Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Guilherme Marques; Negueba, Alesson e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes. FICHA TÉCNICA Fluminense x Mirassol Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 06 de novembro de 2025, 19h30