CBF marca Re-Pa da Série C para o Estádio da Curuzu; veja a data e horário

O clássico entre Remo e Paysandu, pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, foi marcado para o Estádio da Curuzu, em Belém. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o local do Re-Pa, que ocorre no dia 16 de julho, um domingo, às 16h.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Inicialmente, a partida estava sem local definido, na tabela básica da Terceirona. Vale lembrar que este será o único clássico Re-Pa da primeira fase da competição. Como no ano anterior, o classificatório conta com apenas partidas de ida de todos contra todos, totalizando 19 rodadas.

VEJA MAIS

Até o momento, Remo e Paysandu se enfrentaram em três clássicos em 2023. O Leão levou a melhor no primeiro Re-Pa, no dia 26 de março, pela ida das semifinais da Copa Verde, por 1 a 0, na reabertura do Mangueirão.

Nos dois jogos posteriores, o Papão levou a melhor. Vitória por 2 a 1 no tempo normal - e por 4 a 2 nos pênaltis -, no jogo de volta da Copa Verde, no dia 29 de março, e 1 a 0 na primeira fase do Parazão 2023, no dia 9 de abril. Este último clássico foi a reinauguração oficial do Mangueirão.

Acompanhe a cobertura completa do Re-Pa, assim como das participações de Remo e Paysandu na Série C, pelo jornal O Liberal e portal OLiberal.com.