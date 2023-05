CBF acata pedido e muda data de jogo do Remo contra o Brusque na Série C do Brasileiro

O Confederação Brasileira de Futebol (CBF), informou a mudança do jogo entre Brusque-SC x Remo, pela 6ª rodada da Série C do Brasileiro. A partida saiu da segunda-feira (5) de junho, às 20h, para o sábado (3), 19h, no Estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque (SC).

O Leão Azul terá que antecipar a viagem que faria para o Sul do Brasil. A pedido do Brusque, clube mandante e com anuência da empresa detentora dos direitos de transmissão da Série C, a CBF acatou o pedido de mudança da partida entre Busque x Remo.

Tabu

A equipe azulina tentará quebrar um tabu diante do clube catarinense. O Remo nunca venceu o Brusque jogando fora de casa, no Estádio Augusto Bauer. Foram três partidas, três derrotas, uma delas por goleada, além de duas eliminações na Copa do Brasil.

Veja os jogos entre Brusque x Remo em Santa Catarina (SC)

16.02.2017 - Brusque 2 x 1 Remo - Copa do Brasil

20.02.2020 - Brusque 5 x 1 Remo - Copa do Brasil

15.10.2021 - Brusque 3 x 1 Remo - Série B

Triunfo

A única vitória do Remo contra o Brusque ocorreu no Campeonato Brasileiro da Série B de 2021, no Baenão. O Leão Azul venceu o clube quadricolor por 2 a 1, de virada, no dia 14 de julho, gols de Felipe Gedoz e Marcos Júnior.

Transmissão

Brusque x Remo se enfrentam no sábado (3), às 19h, no Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC). A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal oliberal.com. A Rádio Liberal FM também fará a transmissão nas redes sociais de O Liberal, também no Youtube e na frequência 97,5MHz.