Remo abre venda de ingressos para partida contra o Confiança-SE, pela Série C

O Remo iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Confiança-SE, pela quinta rodada da Série C do Brasileirão. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (30), às 20h, no estádio Baenão, em Belém.

De acordo com o Remo, as entradas para o jogo podem ser adquiridas presencialmente - em qualquer loja do clube - ou online, por meio do site www.ingressosa.com. Os bilhetes de arquibancada custam R$ 30,00 e os de cadeira custam R$ 60,00.

Para ingressos de meia-entrada, as reservas podem ser feitas a partir desta segunda-feira (29), a partir das 8h, também pelo site ingressosa.com. A retirada ocorre no dia seguinte, na terça-feira (3), no Ginásio Serra Freire, das 9h às 14h.

Já a distribuição de gratuidades, destinadas a idosos e pessoas com deficiência, será realizada no dia do jogo, a partir das 17h, no estádio Baenão. O clube informa que os idosos devem portar documento com foto, enquanto a pessoa com deficiência deve apresentar documento que comprove direito ao benefício.

Crise no Baenão

Com uma sequência seguida de derrotas, o Remo tenta se restabelecer na Série C diante do Confiança-SE. Nas últimas seis partidas, o Leão acumula cinco derrotas e uma vitória, além da perda do título paraense para o Águia de Marabá.

O duelo contra o Confiança marcará, também, a estreia do técnico Ricardo Catalá. Ele foi anunciado pelo clube na quinta-feira (25), à noite, depois da demissão do técnico Marcelo Cabo.