Cazaquistão x Liechtenstein: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10) pelas eliminatórias da Copa

Cazaquistão x Liechtenstein disputam hoje, sexta-feira (10/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 11h (horário de Brasília), na Astana Arena, em Astana, Cazaquistão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cazaquistão x Liechtenstein ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Liechtenstein está na lanterna do Grupo J das eliminatórias europeias, perdeu todas as 5 partidas que jogou, não marcou gols e teve sua defesa vazada 19 vezes.

Já o Cazaquistão é o vice-lanterna do mesmo grupo e acumula um total de 1 vitória, 4 derrotas, 3 gols marcados e 11 gols sofridos.

O Cazaquistão venceu Liechtenstein por 2 a 0 durante a segunda rodada das eliminatórias da Copa do Mundo.

Cazaquistão x Liechtenstein: prováveis escalações

Cazaquistão: Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Schmid, Seiwald, Grillitsch, Sabitzer; Baumgartner, Gregoritsch.

Liechtenstein: Colombo; Fabbri, Cevoli, Valentini, Riccardi; Golinucci, Capicchioni, Zannoni; Contadini, Nanni, Berardi.

FICHA TÉCNICA

Cazaquistão x Liechtenstein

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Astana Arena, em Astana, Cazaquistão

Data/Horário: 10 de outubro de 2025, 11h