Seychelles x Costa do Marfim: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10) pelas Eliminatórias da Copa

Seychelles x Costa do Marfim disputam hoje, sexta-feira (10/10), a 9° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 10h (horário de Brasília), no Complexo Esportivo Nacional Côte d'Or, em St. Pierre, Maurício. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Seychelles x Costa do Marfim ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 10h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Seychelles está na lanterna do Grupo F das eliminatórias, perdeu todas as 8 partidas que jogou, marcou só 2 gols e teve sua defesa vazada 39 vezes.

Já a Costa do Marfim lidera invicta o mesmo grupo e acumula 6 vitórias, 2 empates, 15 gols marcados e nenhum gol sofridos.

Seychelles x Costa do Marfim: prováveis escalações

Seychelles: Barra; Fred, Melli, Fanchette, Riyaz; Mothe, Raheriniaina, Joubert, Ravignia; Labrosse, Hoareau.

Costa do Marfim: Fofana; Singo, Ndicka, Kossounou, Konan; Kessie, Gbamin, Sangare; A Diallo, Haller, Pepe.

FICHA TÉCNICA

Seychelles x Costa do Marfim

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Complexo Esportivo Nacional Côte d'Or, em St. Pierre, Maurício

Data/Horário: 10 de outubro de 2025, 10h