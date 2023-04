Castanhal e Águia de Marabá fazem jogo de ida das quartas de finais do Parazão; confira

Castanhal e Águia de Marabá iniciam o duelo entre as equipes, pelas quartas de final do Campeonato Paraense, neste sábado (8). A partir das 10h, a bola rola no Ninho do Japiim pelo jogo de ida. A equipe de O Liberal traz agora como os rivais chegam para o duelo.

Castanhal

Após vencer o Caeté na última rodada da primeira fase, o Castanhal se livrou do rebaixamento à Segundinha do Parazão. Não apenas isso, a equipe da Cidade Modelo, treinada por Gian Dantas ídolo do Remo -, abocanhou uma vaga no mata-mata do estadual e busca voltar aos torneios nacionais.

Águia de Marabá

Sensação do futebol paraense neste início de temporada, o Águia terminou a primeira fase atrás somente de Remo e Paysandu. Para o mata-mata, o Azulão conta com dois reforços: o lateral Evandro, ex-Sport e ABC, e o meia Douglas Lima, ex-Manaus, Londrina-PR e Volta Redonda.

Volta

A partida de volta será realizada no próximo domingo, dia 16 de abril, às 16h, no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá. Não há vantagens, em caso de empate no somatório dos pontos e saldo de gols, as equipes decidem nos pênaltis. Quem passar encara o classificado de Paysandu e Tuna Luso.