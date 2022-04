Caso Robinho: pedido de prisão não foi feito porque PF ainda não informou a localização do jogador

Para seguir com os tramites da condenação do jogador Robinho e de Ricardo Falco, codenados a nove anos de prisão por crime de estupro de grupo que ocorreu em 2013, em Milão, a justiça italiana precisa que a Policia Federal informe a localização dos envolvidos. Contudo, até o momento, eles não foram notificados sobre o paradeiro dos brasileiros.

"Enquanto não receberem da Polícia Federal o aviso de que Robinho e Falco foram localizados, não podem prosseguir com o pedido de extradição ou com o pedido de transferência de execução de pena'', declarou uma fonte da justiça italiana ao portal UOL.

Ainda de acordo com o portal, a assessoria da PF não informou o porquê da demora para localizar Robinho. Apenas informou que como o jogador e Falco são brasileiros, não podem ser extraditados.

"Por se tratar de nacional brasileiro, não poderá ser extraditado, tendo em vista a extradição de nacionais ser vedada por nossa Constituição, e nos termos do Artigo VI do Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Itália… É possível à Itália solicitar a persecução penal do caso no Brasil, pelos canais de cooperação jurídica internacional e nos termos do mesmo Artigo VI do Tratado de Extradição firmado entre os dois países", afirmou a nota.

VEJA MAIS

Segundo o UOL, a localização do Robinho não é tão desconhecida. O site afirmou que o jogador mora em Santos e no Guarujá, litoral de São Paulo.

Jacopo Gnocchi, advogado da vítima, espera que seja só lentidão burocrática e "não uma tentativa de atrasar a execução de uma sentença justa. Tenho máxima confiança nas autoridades brasileiras".

Relembre o caso

Robinho e seu amigo Ricardo Falco foram condenados no início do ano, em última instância, pela Corte de Cassação, a nove anos de prisão pelo crime de estupro de grupo contra uma mulher albanesa em Milão, na Italia. A sentença é definitiva e não tem chances para recurso. Dias depois da condenação, o Ministério Público de Milão pediu a prisão internacional dos brasileiros e, assim, o nome deles entrou na lista vermelha da Interpol.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)