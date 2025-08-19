Campeonato Paraense A3 tem grupos definidos; confira Definição ocorreu em congresso técnico realizado em Belém O Liberal 19.08.25 10h51 Tabela da primeira fase será divulgada na próxima sexta-feira (22) (ASCOM PEC / Rodolfo Valle) O Congresso Técnico do Campeonato Paraense A3 foi realizado pela Federação Paraense de Futebol na última segunda-feira (18), em Belém. A reunião contou com a presença de dirigentes da entidade e representantes dos 12 clubes que disputarão a competição. Durante o encontro, foram definidos pontos do regulamento, o formato da disputa e demais detalhes da competição. Na ocasião, a FPF também apresentou a tabela da primeira fase, que será oficialmente divulgada na próxima sexta-feira (22). Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)VEJA MAIS Banpará investe R$ 600 mil no Campeonato Paraense A3 A informação foi divulgada com exclusividade no programa Liberal+ Esporte, da rádio Liberal e corresponde à veiculação da marca Banpará Séries A2 e A3 do Campeonato Paraense serão transmitidas pela TV Alepa, diz presidente da FPF Durante uma entrevista a página Futebol Paraense, Ricardo Gluck Paul, detalhou as novidades que serão implementadas em 2025 A etapa inicial será disputada em jogos de turno e returno dentro de cada grupo. Em seguida, os classificados avançam para a fase de mata-mata, até a definição do campeão e do vice, que garantirão vaga na Série A2 do futebol paraense. O início da competição está previsto para setembro. Confira os grupos: Grupo A: Paraense, Belenense e Pedreira Grupo B: Vênus, Santos e Vila Rica Grupo C: Tesla, Tiradentes e Sport Belém Grupo D: Altamira, Gavião Kyikatejê e Atlético Paraense Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes Série A3 Campeonato paraense futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Na briga pelo G4, Remo tem desempenho idêntico ao Paysandu nas últimas 10 rodadas da Série B Equipes voltam a campo neste fim de semana pela 23ª rodada da Segundona 19.08.25 11h46 Futebol Campeonato Paraense A3 tem grupos definidos; confira Definição ocorreu em congresso técnico realizado em Belém 19.08.25 10h51 Supercopa Saudita Al Nassr x Al Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/8) pela Supercopa Saudita Al Nassr e Al Ittihad jogam a semifinal da Supercopa Saudita hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (19/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Champions League, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 19.08.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série B Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário A entidade detalhou os jogos da 25 a 32 rodadas, com direito a clássico paraense na noite de segunda-feira 18.08.25 17h56 Supercopa Saudita Al Nassr x Al Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/8) pela Supercopa Saudita Al Nassr e Al Ittihad jogam a semifinal da Supercopa Saudita hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 7h00 BRASIL Ancelotti inclui Neymar e Brazão em pré-lista da Seleção Brasileira Técnico italiano divulgará convocação oficial na próxima segunda-feira para últimos jogos das Eliminatórias contra Chile e Bolívia 18.08.25 22h33 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (19/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Champions League, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 19.08.25 7h00