Campeonato Paraense A3 tem grupos definidos; confira

Definição ocorreu em congresso técnico realizado em Belém

O Liberal
fonte

Tabela da primeira fase será divulgada na próxima sexta-feira (22) (ASCOM PEC / Rodolfo Valle)

O Congresso Técnico do Campeonato Paraense A3 foi realizado pela Federação Paraense de Futebol na última segunda-feira (18), em Belém. A reunião contou com a presença de dirigentes da entidade e representantes dos 12 clubes que disputarão a competição.

Durante o encontro, foram definidos pontos do regulamento, o formato da disputa e demais detalhes da competição. Na ocasião, a FPF também apresentou a tabela da primeira fase, que será oficialmente divulgada na próxima sexta-feira (22).

A etapa inicial será disputada em jogos de turno e returno dentro de cada grupo. Em seguida, os classificados avançam para a fase de mata-mata, até a definição do campeão e do vice, que garantirão vaga na Série A2 do futebol paraense. O início da competição está previsto para setembro.

Confira os grupos:

Grupo A: Paraense, Belenense e Pedreira

Grupo B: Vênus, Santos e Vila Rica

Grupo C: Tesla, Tiradentes e Sport Belém

Grupo D: Altamira, Gavião Kyikatejê e Atlético Paraense

