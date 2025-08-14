Banpará investe R$ 600 mil no Campeonato Paraense A3

O Governo do Estado, por meio do Banpará, maior patrocinador do futebol paraense, disponibilizou um valor total de R$ 600 mil referente aos naming rights do Campeonato Paraense A3. O montante já está na conta da Federação Paraense de Futebol (FPF), entidade responsável pela organização de todas as competições de futebol amador e profissional do Pará.

A informação foi divulgada com exclusividade no programa Liberal+ Esporte, da rádio Liberal. Esse valor corresponde à veiculação da marca Banpará como marketing institucional em espaços de mídia pelo prazo de 12 meses. Ou seja, as equipes que disputam a terceira divisão devem receber parte desse montante como forma de patrocínio, possibilitando aos clubes maior poder de investimento e visibilidade.

Em março deste ano, a FPF realizou um pré-congresso técnico para discutir as diretrizes do Parazão A2 e A3. Na ocasião, ficou acertado que as três divisões do estadual (A1, A2 e A3) serão disputadas por 12 clubes em cada série.

Durante o evento, o presidente da FPF, Ricardo Gluick Paul, anunciou duas novidades importantes: a primeira, sobre o patrocínio do Banpará; a segunda, sobre a transmissão dos jogos, que nesta edição contará com cobertura da TV Alepa. Segundo o presidente, a tendência é que as competições recebam reajustes ao longo dos anos.

“Eu não tenho dúvida de que, com essa competição sendo executada e transmitida, a tendência é que ela cresça cada vez mais. Na Série A1, hoje, é uma competição que envolve quase 10 milhões de reais, mas não começou com essa cifra”, explicou Ricardo. Os 12 clubes confirmados no Parazão A3 são: Altamira, Atlético Paraense, Belenense, Gavião Kyikatejê, Paraense, Pedreira, Santos Athletico, Sport Belém, Tesla, Tiradentes, Vênus e Vila Rica. O Parazão A3 ainda não tem data definida.