Banpará investe R$ 600 mil no Campeonato Paraense A3 A informação foi divulgada com exclusividade no programa Liberal+ Esporte, da rádio Liberal e corresponde à veiculação da marca Banpará Luiz Guillherme Ramos 14.08.25 19h55 O Parazão A3 será disputado no segundo semestre de 2025. (ASCOM PEC / Rodolfo Valle) O Governo do Estado, por meio do Banpará, maior patrocinador do futebol paraense, disponibilizou um valor total de R$ 600 mil referente aos naming rights do Campeonato Paraense A3. O montante já está na conta da Federação Paraense de Futebol (FPF), entidade responsável pela organização de todas as competições de futebol amador e profissional do Pará. A informação foi divulgada com exclusividade no programa Liberal+ Esporte, da rádio Liberal. Esse valor corresponde à veiculação da marca Banpará como marketing institucional em espaços de mídia pelo prazo de 12 meses. Ou seja, as equipes que disputam a terceira divisão devem receber parte desse montante como forma de patrocínio, possibilitando aos clubes maior poder de investimento e visibilidade. Em março deste ano, a FPF realizou um pré-congresso técnico para discutir as diretrizes do Parazão A2 e A3. Na ocasião, ficou acertado que as três divisões do estadual (A1, A2 e A3) serão disputadas por 12 clubes em cada série. VEJA MAIS Séries A2 e A3 do Campeonato Paraense serão transmitidas pela TV Alepa, diz presidente da FPF Durante uma entrevista a página Futebol Paraense, Ricardo Gluck Paul, detalhou as novidades que serão implementadas em 2025 FPF convoca clubes para o Pré-Congresso Técnico do Parazão A2 e A3 Durante o evento, serão apresentadas as ideias iniciais para a organização dos torneios, além da discussão de pontos estratégicos essenciais para o andamento das competições FPF dobra investimento no programa Realiza e amplia apoio ao futebol amador em 2025 Recurso para ligas municipais passa de R$ 300 mil para R$ 600 mil e iniciativa chega também a clubes de base Durante o evento, o presidente da FPF, Ricardo Gluick Paul, anunciou duas novidades importantes: a primeira, sobre o patrocínio do Banpará; a segunda, sobre a transmissão dos jogos, que nesta edição contará com cobertura da TV Alepa. Segundo o presidente, a tendência é que as competições recebam reajustes ao longo dos anos. “Eu não tenho dúvida de que, com essa competição sendo executada e transmitida, a tendência é que ela cresça cada vez mais. Na Série A1, hoje, é uma competição que envolve quase 10 milhões de reais, mas não começou com essa cifra”, explicou Ricardo. Os 12 clubes confirmados no Parazão A3 são: Altamira, Atlético Paraense, Belenense, Gavião Kyikatejê, Paraense, Pedreira, Santos Athletico, Sport Belém, Tesla, Tiradentes, Vênus e Vila Rica. O Parazão A3 ainda não tem data definida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol campeonato paraense a3 futebol paraense patrocínio banpará jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Novorizontino x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/08) pela Série B Novorizontino e Coritiba jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 14.08.25 20h35 Copa Libertadores da América Libertad x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/08) da Libertadores Libertad e River Plate jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.08.25 20h30 Copa Sul-Americana Central Córdoba x Lanús: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pela Copa Sudamericana Central Córdoba e Lanús jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.08.25 20h30 Copa Libertadores da América Universitario x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/08) da Libertadore Universitario e Palmeiras jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.08.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 14.08.25 7h00 Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03