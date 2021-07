Campeão com a camisa do Remo, zagueiro pode fechar com rival azulino na Série B

Atualmente na zona de rebaixamento da Série B, o Londrina-PR tenta a recuperação na competição nacional. O time comandado pelo ex-técnico do Remo, Márcio Fernandes, está próximo de fechar com um zagueiro bem conhecido da torcida azulina, segundo o site "Globo Esporte Paraná".

O defensor Marcão, de 25 anos, está na cidade de Londrina (PR) para fechar contrato com o Tubarão para o restante da Segundona do Brasil. O jogador realiza testes no clube alviceleste e está próximo de um acerto. O zagueiro já atuou com o técnico Márcio Fernandes no Remo em 2019, quando disputaram a Série C e uma das indicações do comandante par a equipe, que atualmente ocupa a 18ª posição na tabela e venceu o Remo na última rodada por 1 a 0, quando deixou a lanterna.

O carioca iniciou a carreira no Audax Rio, atuou pelo Luverdense-MT, Alecrim-RN, Tupi-MG e Treze-PB e jogou no Marítimo (POR), quando chegou ao Remo por empréstimo. No Leão Azul foram 27 partidas disputadas, três gols marcados e o título do Parazão em 2019. Na temporada 2020 estava no Sampaio Corrêa-MA e desde então estava sem clube.