VÍDEO: Ídolo do Santos e Barcelona, Giovanni relembra gol feito pelo Remo no Baenão lotado

O “Messias” como é chamado pela torcida do Santos-SP, postou em sua rede social no famoso “TBT”, um gol marcado quando defendia o Remo, em 1993, na Série A, contra o Vitória-BA.

Em publicação no Instagram, Giovanni escreveu “Como diz o paraense: ‘égua, tu é doido’”. O jogador atuou pelo Leão Azul em 1993 e fez parte da melhor campanha de um clube do Norte na Série A do Brasileiro, ficando na sétima colocação.

Assista

Na temporada 1993 o Remo contava com jogadores como Luís Carlos, Marcelo, Belterra, Batata, Mauricinho, Agnaldo, Biro-Biro, Romeu e Cacaio.