Remo: CBF oficializa VAR na Série B e programa vistoria no Estádio do Baenão

Após os constantes erros e reclamações em relação à arbitragem, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou a utilização do VAR na Série B do Brasileirão. A entidade também comunicou os 20 clubes participantes, entre eles o Remo, que serão feitas vistorias nos estádios, inclusive no Baenão.

Em contato com a equipe de O Liberal, o diretor de estádio azulino, Fernando Blindex, revelou que a vitória "ainda não tem data definida".

De acordo com o documento disponibilizado pela CBF, os clubes um representante da FPF deverá estar presente para acompanhar a visita, juntamente ao responsável pelo estádio - no caso do Remo, provavelmente será o próprio Fernando.

A CBF disponibilizou também a lista de programação básica e necessidades para a instalação do recurso:

Indicação de uma sala com dimensões adequadas com:

- Acessibilidade à sala;

- Instalação elétrica;

- Tomadas

- Gerador;

- Ar condicionado;

- Iluminação;

- Internet.

Área de Revisão do Árbitro:

- Posição;

- Instalação elétrica;

- Conexão com Sala do VAR.

Unidade móvel de transmissão:

- Posição;

- Conexão com Sala do VAR;

Posição das câmeras:

- Câmera principal;

- Câmera impedimento esquerdo;

- Câmera impedimento direito;

- Câmera Linha de gol esquerdo;

- Câmera Linha de gol direito;