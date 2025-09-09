Cabo Verde x Camarões: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa

Cabo Verde x Camarões disputam hoje, terça-feira (09/09), a 8° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 13h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Cabo Verde, em Praia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cabo Verde x Camarões ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Cabo Verde lidera o Grupo D da competição e soma 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 9 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já Camarões está na vice-liderança do mesmo grupo com 4 vitórias, 3 empates, 15 gols marcados e 4 gols sofridos.

Cabo Verde x Camarões: prováveis escalações

Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Lopes, Lopes, Diney e Lopes Cabral; Pina, Monteiro e Djaniny Semedo; Willy Semedo, Livramento e Cabral.

Camarões: Onana; Nagida, Boyomo, Ngadeu-Ngadjui e Ngamaleu; Anguissa e Hongla; N'Koudou, Avom e Mbeumo; Aboubakar.

FICHA TÉCNICA

Cabo Verde x Camarões

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Nacional de Cabo Verde, em Praia

Data/Horário: 09 de setembro de 2025, 13h