Burnley x Sunderland: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League

Burnley x Sunderland disputam hoje, sábado (23/08), pela 2° rodada da Premier League. O jogo está programado para as 11h (horário de Brasília), no Estádio Turf Moor, em Burnley, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Burnley x Sunderland ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias por essa edição da Premier League, o Burnley perdeu para o Tottenham por 3 a 0, enquanto o Sunderland goleou o West Ham por 3 a 0.

Burnley x Sunderland: prováveis escalações

Burnley: Dubravka; Walker, Esteve, Ekdal, Hartman; Cullen, Laurent; Tchaouna, Edwards, Anthony; Foster.

Sunderland: Roefs; Hume, Alderete, Balland, Reinaldo; Sadiki, Xhaka, Diarra; Talbi, Mayenda, Adingra.

FICHA TÉCNICA

Burnley x Sunderland

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Turf Moor, em Burnley, Inglaterra

Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 11h