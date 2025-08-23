Brentford x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pela Premier League

Brentford x Aston Villa disputam hoje, sábado (23/08), pela 2° rodada da Premier League. O jogo ocorre às 11h (horário de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Brentford, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brentford x Aston Villa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias por essa edição da Premier League, o Brentford foi superado pelo Nottingham Forest por 3 a 1 e o Aston Villa empatou sem gols com o Newcastle.

VEJA MAIS

Brentford x Aston Villa prováveis escalações

Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Henry; Jensen, Henderson, Damsgaard; Lewis-Potter, Thiago, Schade.

Aston Villa: Martinez; Cash, Torres, Mings, Digne; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins.

FICHA TÉCNICA

Brentford x Aston Villa

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Gtech Community Stadium, em Brentford, Inglaterra

Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 08h30