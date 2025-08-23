Brentford x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pela Premier League Brentford e Aston Villa jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 23.08.25 10h00 Em sua estreia, o Aston Villa empatou sem gols com o Newcastle (X/ @AVFCOfficial) Brentford x Aston Villa disputam hoje, sábado (23/08), pela 2° rodada da Premier League. O jogo ocorre às 11h (horário de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Brentford, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Brentford x Aston Villa ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias por essa edição da Premier League, o Brentford foi superado pelo Nottingham Forest por 3 a 1 e o Aston Villa empatou sem gols com o Newcastle. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Bournemouth x Wolves: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League Bournemouth e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Brentford x Aston Villa prováveis escalações Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Henry; Jensen, Henderson, Damsgaard; Lewis-Potter, Thiago, Schade. Aston Villa: Martinez; Cash, Torres, Mings, Digne; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins. FICHA TÉCNICA Brentford x Aston Villa Campeonato Inglês - Premier League Local: Gtech Community Stadium, em Brentford, Inglaterra Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 08h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Premier League Brentford Aston Villa jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Inglês Bournemouth x Wolves: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League Bournemouth e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 10h00 Campeonato Inglês Brentford x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pela Premier League Brentford e Aston Villa jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 10h00 Campeonato Inglês Burnley x Sunderland: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League Burnley e Sunderland jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 10h00 Campeonato Alemão Leverkusen x Hoffenheim: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Bundesliga Bayer Leverkusen e Hoffenheim jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 23.08.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES O DESAFIO Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira 23.08.25 8h00 Campeonato Inglês Bournemouth x Wolves: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League Bournemouth e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 10h00 Campeonato Alemão Leverkusen x Hoffenheim: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Bundesliga Bayer Leverkusen e Hoffenheim jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 23.08.25 7h00 Campeonato Inglês Burnley x Sunderland: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League Burnley e Sunderland jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 10h00