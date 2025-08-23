Bournemouth x Wolves: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League Bournemouth e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 23.08.25 10h00 Bournemouth foi goleado pelo Liverpool por 4 a 2 durante sua estreia por essa edição da Premier League (X/ @afcbournemouth) Bournemouth x Wolverhampton disputam hoje, sábado (23/08), pela 2° rodada da Premier League. O jogo acontece às 11h (horário de Brasília), no Estádio Vitality, em Bournemouth, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bournemouth x Wolves ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias por essa edição da Premier League, Wolverhampton foi goleado pelo Manchester City por 4 a 0 e Bournemouth foi superado pelo Liverpool por 4 a 2. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Bournemouth x Wolves: prováveis escalações Bournemouth: Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Adams; Tavernier, Brooks, Semenyo; Evanilson. Técnico: Andoni Iraola. Wolverhampton: José Sá; Agbadou, Toti, Matt Doherty; Hoever, João Gomes, André, David Wolfe; Munetsi, Bellegarde; Strand Larsen. Técnico: Vitor Pereira. FICHA TÉCNICA Bournemouth x Wolverhampton Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Vitality, em Bournemouth, Inglaterra Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 11h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Premier League Bournemouth Wolverhampton jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Inglês Bournemouth x Wolves: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League Bournemouth e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 10h00 Campeonato Inglês Brentford x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pela Premier League Brentford e Aston Villa jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 10h00 Campeonato Inglês Burnley x Sunderland: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League Burnley e Sunderland jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 10h00 Campeonato Alemão Leverkusen x Hoffenheim: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Bundesliga Bayer Leverkusen e Hoffenheim jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 23.08.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES O DESAFIO Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira 23.08.25 8h00 Campeonato Inglês Bournemouth x Wolves: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League Bournemouth e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 10h00 Campeonato Alemão Leverkusen x Hoffenheim: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Bundesliga Bayer Leverkusen e Hoffenheim jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 23.08.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 23.08.25 7h00