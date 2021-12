Collaço projeta jogos difíceis contra o Remo e não considera Vila Nova-GO favorito na Copa Verde

Além de celebrar a final da Copa Verde 2021, a partida entre Remo e Vila Nova-GO, que ocorre nesta quarta-feira, às 20h, deve marcar o reencontro do lateral-esquerdo Bruno Collaço com o Leão Azul. O jogador, que defendeu o maior rival azulino, o Paysandu, por três temporadas, conversou com a equipe de O Liberal antes da partida decisiva. Segundo ele, conhecer o rival pode deixar o Tigre mais à vontade na hora da decisão.

"Conheço a atmosfera de Belém, da torcida, de como o clube e o povo se mobilizam pros jogos, sobretudo os decisivos. Então, acredito que conhecer a atmosfera de Belém é importante. Mas, obviamente, isso não traz vantagem. Agora são duas situações diferentes em relação à Série B, até em relação a grupos e jogadores. Será um jogo novo", destaca Collaço.

Questionado sobre um possível "favoritismo" do Vila na final do torneio regional - devido à manutenção do Tigre na Segundona e o rebaixamento do Leão à Série C - o lateral preferiu destacar que os jogos serão "muito equilibrados". Segundo ele, ambas as equipes estão bastante modificadas em relação ao último confronto e, por isso, qualquer resultado é possível.

"Qualquer retrospecto do passado não nos garante nada. Até mesmo pelo momento atual, que é diferente se comparado com a Série B. Lógico que nós do Vila queremos terminar o ano como campeões, assim como os jogadores do Remo também querem dar uma resposta positiva para o torcedor. Todo mundo está querendo fazer o seu melhor para construir uma nova história", afirmou.

Apesar das dificuldades na final previstas por Collaço, o jogador disse que o Vila tem uma "receita" para o título: a concentração. Segundo o jogador, isso será o ponto que pode definir o título da Copa Verde.

"Em momentos decisivos, em jogos grandes, principalmente em uma final, é necessário manter a concentração. As duas equipes vão entrar fazendo de tudo para conseguir o título, mas temos que querer mais que o adversário. Cabe a nós fazer o melhor possível para conseguir o êxito. Nosso grupo tem alguns jogadores experientes, que passaram por momentos decisivos e isso é importante para um momento como este", explica.

Remo e Vila Nova começam a decisão da Copa Verde no estádio OBA, em Goiânia. A partida de volta está marcada para o sábado (12), às 17h, no estádio Baenão. Ambos os jogos terão transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.