Tabu: Remo não vence Vila Nova-GO há seis partidas; veja histórico

Remo e Vila Nova-GO começam nesta quarta-feira (8) a disputar o título da Copa Verde 2021. O Leão, inclusive, vai em busca do título inédito da competição. No entanto, para garantir o caneco, a equipe azulina terá de pôr fim a uma incômoda escrita: a equipe de Belém não vence o Tigre há seis jogos.

A última vitória do Remo sobre o Vila Nova-GO ocorreu na Série B de 2006. No dia 5 de setembro daquele ano, o Leão goleou o Tigre por 4 a 1, no Mangueirão. Porém, desde esta partida, os azulinos não conseguiram mais bater os colorados dentro de campo.

Depois deste duelo, as equipes se enfrentaram pela Série C de 2020 em quatro oportunidades. Foram dois empates, ambos na primeira fase da competição, e duas vitórias do Tigre, na decisão do campeonato. Uma delas foi uma estrondosa goleada por 5 a 1, no estádio OBA, em Goiânia.

Na Série B deste ano, os times voltaram a se enfrentar e o Tigre levou a melhor. Nas partidas em Belém e em Goiânia o Vila bateu o Leão por 1 a 0 e aumentou ainda mais a sequência invicta sobre a equipe paraense.

A primeira partida da final da Copa Verde entre Remo e Vila Nova-GO será às 20h no estádio OBA, em Goiânia. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Histórico não é favorável ao Leão

A sequência negativa do Remo sobre o Vila não é recente. Historicamente, o Leão leva a pior no confronto entre as duas equipes. Em 16 jogos, incluindo partidas oficiais e amistosas, os azulinos venceram quatro, enquanto os colorados saíram vencedores em seis oportunidades. Além disso, foram registrados quatro empates.

Veja o histórico de confrontos entre Remo e Vila Nova:

Vila Nova 1x1 Remo - Torneio Pará-Goiás - 07/03/1972

Remo 0x1 Vila Nova - Torneio Pará-Goiás - 13/04/1973

Vila Nova 2x1 Remo - Série A - 30/09/1979

Vila Nova 2x2 Remo - Série B - 08/08/1999

Remo 1x0 Vila - Copa João Havelange - 10/09/2000

Vila Nova 1x2 Remo - Série B - 19/10/2002

Remo 0x0 Vila Nova - Série B - 31/05/2003

Remo 1x1 Vila Nova - Série B - 19/06/2004

Vila Nova 1x2 Remo - Série B - 22/04/2006

Remo 4x1 Vila Nova - Série B - 04/09/2006

Remo 0x0 Vila Nova - Série C - 30/08/2020

Vila Nova 0x0 Remo - Série C - 01/11/2020

Vila Nova 5x1 Remo - Série C - 23/01/2021

Remo 2x3 Vila Nova - Série C - 30/01/2021

Remo 0x1 Vila Nova - Série B - 08/07/2021

Vila Nova 1x0 Remo - Série B - 08/10/2021