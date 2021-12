Vila Nova encara o Remo repleto de desfalques e com presença de ex-Paysandu

A temporada 2021 chega ao fim com Remo x Vila Nova-GO disputando o título da oitava edição da Copa Verde. O confronto entre Leão x Tigre ganhou força nos últimos meses, cm disputas de títulos da Série C e também briga contra o rebaixamento na Série B. O jogo desta quarta-feira (8), em Goiânia (GO), a equipe alvirrubra terá problemas contra o clube paraense.

O técnico Higo Magalhães perdeu algumas peças importantes para a final da competição. Uma delas é o volante Dudu, que passou pelo Remo em 2018. O jogador passará por uma cirurgia no joelho. Outro desfalque é o atacante Rafael Silva, que foi expulso na semifinal e não joga a primeira partida.

Dudu Pacheco defende o Vila, mas já passou pelo Leão (Oswaldo Forte / Arquivo O Liberal)

Nesta semana uma “barca” deixou o clube, o goleiro Fabrício, o zagueiro Xandão, os laterais Danilo Belão e Lucas Mazetti, além do meia Renan Mota e os atacantes Nico Maná e Kelvin. O lateral William Formiga também deixou o clube, após não assinar o aditivo para a disputa da competição, com isso, o lateral-esquerdo Bruno Collaço, ex-Paysandu, ganhou a vaga e vai encarar o Remo. Para esta partida o Vila também terá o retorno do zagueiro Renato, que volta de suspensão.

Bruno Collaço passou pelo Paysandu nas temporadas de 2019, 2020 e 2021 (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O artilheiro da Copa Verde pelo Tigre, o paraense Pedro Júnior, também corre o risco de não atuar, já que ainda não assinou o aditivo para a disputa das finais, o mesmo ocorrendo com o meia Arthur Rezende.