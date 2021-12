Artilheiro do Remo na CV prevê final difícil contra o Vila Nova: ‘é preciso ter cuidado’

Em busca do primeiro título da Copa Verde, o Remo enfrenta o Vila Nova-GO nesta quarta-feira (8), às 20h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. A partida é válida pelo jogo de ida da final da competição. O atacante Neto Pessoa, disse, em coletiva de imprensa, que se o Leão “suportar os 15 minutos de pressão” pode fazer um bom jogo.

“Acredito que temos que redobrar a atenção e ter cuidado com a marcação. Sabemos que pelo fato do time estar em casa, ele vai querer se impor. Temos tudo para fazer um jogo de igual para igual com o Vila Nova”, analisou o jogador.

O Vila Nova é um “velho” conhecido do Remo. O time azulino não vence o Tigre há quatro jogos. Somente na Série B deste ano, Leão perdeu as duas partidas para a equipe goiana. Para Neto Pessoa, os resultados dessas duelos não interferem, porque os dois clubes estão com "cenários totalmente distintos”.

“Eu vejo duas equipes modificadas. Não são os mesmos jogadores. Houve entradas e saídas de atletas. Então, isso modifica um pouco essa história. Mas eu acredito que o Vila deve adotar o mesmo esquema que adotou no primeiro jogo contra a nossa equipe. E eu creio que vai ser uma história totalmente diferente. É uma outra competição, tem a questão de ser uma final e isso já muda bastante as coisas”, declarou Neto.

A partida entre Remo e Vila Nova-GO, nesta quarta-feira (8), às 20h, vai ter transmissão lance a lance no site de OLibera.com.

Confira outros trechos da entrevista de Neto Pessoa:

Rebaixamento

"Acho que eu fui a última contratação a chegar aqui e senti muito. Imaginei a dor dos meus companheiros que estão aqui há bastante tempo. Ainda mais em um jogo que eu tive a bola, fiz o gol, que na minha visão foi mal anulado, e isso doeu bastante. Teve toda essa questão psicológica de se recuperar dentro de uma competição, na semifinal contra o Paysandu. Mas futebol é isso, ele te dá essa oportunidade de ressurgir e, graças a Deus, a nossa equipe ganhou esse novo ânimo na semifinal. Eu acredito que a gente vem mais forte, bem mais amadurecido para decisão de título, que vale muito para o nosso torcedor e para a equipe também.

Marca pessoal

“Foi a primeira vez que eu marquei quatro gols em um intervalo de três dias. Já havia feito 3 gols em uma partida, mas não dessa forma tão rápida. Creio que é algo inédito na minha carreira”.