Saiba como o Vila Nova chega para enfrentar o Remo na final da Copa Verde

Remo e Vila Nova se enfrentam na final da Copa Verde em busca de um título inédito e com times modificados em relação aos confrontos da Série B deste ano. O Tigre iniciou a reformulação logo após o jogo contra o Vitória, com muitos jogadores deixando o clube, assim como o Remo, após a partida contra o Confiança.

O goleiro Fabrício, o zagueiro Xandão, o lateral Lucas Mazetti, lateral-direito Danilo Belão, o meia Renan Mota e os atacantes Kelvin e Nico Maná deixaram o Vila Nova na última semana. O atacante Pedro Júnior, que era artilheiro do time na Copa Verde com sete gols, e meia Arthur Rezende não assinaram o aditivo após o final da Série B e também ficam de fora da final da Copa Verde. O mesmo ocorreu com Willian Formiga.

Outros desfalques são do atacante Rafael Silva, que foi expulso no jogo contra o Nova Mutum-MT, e do volante Dudu, que será operado por causa de lesão no joelho.

Em compensação, o técnico Higo Magalhães tem o retorno do zagueiro Renato, que ficou de fora do segundo jogo da semifinal por estar suspenso.

Essa deve ser, talvez, a única mudança em relação ao time que conseguiu a classificação para a final da Copa Verde. O destaque é para o ex-Paysandu, Bruno Collaço, que ganhou a vaga de titular após William Formiga não assinar o aditivo para a fase final do torneio regional.

Assim, o Vila Nova pode entrar em campo com Georgemy, André Krobel, Rafael Donato, Renato, Bruno Collaço; Pedro Bambu, Moacir, Tiago Real, Diego Tavares, Alesson e Clayton.

Agenda

A primeira partida da final da Copa Verde será na quarta-feira (8), às 20 horas, no OBA, em Goiânia (GO). A volta será no sábado (11), às 17 horas, no Baenão.Os jogos terão transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.