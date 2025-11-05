Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Bragantino x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/11) pelo Brasile

RB Bragantino e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Corinthians soma 6 pontos a mais que o RB Bragantino no Brasileirão (Ari Ferreira/ Red Bull Bragantino)

RB Bragantino x Corinthians disputam hoje, quarta-feira (05/11), uma partida pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Bragantino x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Corinthians é o 10° colocado do Brasileirão e acumula 11 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 34 gols marcados e 35 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já o Bragantino está em 14° lugar da competição com 10 vitórias, 6 empates, 15 derrotas, 35 gols marcados e 49 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, domingo (02/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Bragantino x Corinthians: prováveis escalações

Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Vanderlan; Gabriel, Juninho Capixaba e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

Corinthians: Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Raniele, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior

FICHA TÉCNICA
Red Bull Bragantino x Corinthians
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Data/Horário: 05 de novembro de 2025, 19h

