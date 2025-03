Bragantino diz que continuará preparação e espera que caso seja resolvido no STJD

O Bragantino recebeu com cautela a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva de suspender o Campeonato Paraense. O presidente do clube disse em nota que o Tubarão segue trabalhando até que o imbróglio seja sanado. O time terminou a primeira fase do Parazão em terceiro colocado,com 17 pontos, e enfrentaria o Águia de Marabá nas quartas de final. Segundo Cláudio da Van, o clube já está preparando sua defesa, uma vez que também foi denunciado e deve ser julgado na próxima quarta (13).

"Nós fomos notificados sobre a audiência dia 12, quarta-feira no TJD, só que a gente já tinha enviado lá um ofício informando, fazendo uma petição, solicitando que esse julgamento fosse adiantado para segunda ou terça-feira para que logo tomasse um posicionamento, para que não demore muito. A gente abria a mão do tempo que a gente tem para montar a defesa, já que a gente vai fazer só uma defesa simples. E no meu ponto de vista, se os dois clubes foram punidos, o Capitão Poço e Tuna foram punidos, a gente deve ser punido", diz ele, que espera um acordo que diminua o tempo de espera para entrar em campo.

"O Remo deve também ter entrado, solicitando a antecipação do julgamento. E vamos ver se o TJD abriu a carta e adianta para ver se a gente até sexta-feira já teve a audiência no pleno, porque vai ter um outro julgamento ou não, dependendo das outras coisas. Eu creio que lá na última instância vai ser revertido tudo isso, ou até aqui no pleno TJD. Então, o Bragantino vai se preparar. Fiquei muito triste com essa paralisação, mas a gente tem que obedecer a justiça, o entendimento dos demais clubes. A única coisa que a gente faz agora é se preparar cada vez mais, recuperar os atletas nossos que estavam lesionados, com essa semana a gente vai ter de volta na competição e vamos com um time 100%".

O presidente disse ainda que a diretoria vem cumprindo com as obrigações salariais com os atletas e espera a continuidade para definir o destino rumo à disputa do título. "Hoje o Bragantino está pagando sua terceira folha salarial antecipada e todos os nossos funcionários foram pagos. E também, aproveitando que a gente vai ter um período longo aí, até esse novo julgamento, a gente vai treinar amanhã, sábado, e vamos dar folga para nossos funcionários e atletas no domingo e na segunda. Na terça-feira nos reapresentamos já focados no jogo. A gente fica triste, né? Mas, bora trabalhar", encerra.