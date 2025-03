Parazão: relembre outras vezes que campeonato foi paralisado

A suspensão do Campeonato Paraense de 2025, decidida nesta sexta-feira (7), trouxe à tona um histórico recente de paralisações no torneio estadual. Nos últimos cinco anos, o Parazão enfrentou diversas interrupções, cada uma marcada por circunstâncias específicas que acabaram se tornando uma novela e abalando o futebol paraense. Teve paralisação devido a pandemia, mas também algumas apos constatação de irregularidades. Abaixo, relembramos essas ocasiões e os motivos que levaram à suspensão do campeonato em cada uma delas.

2020: Pandemia de COVID-19

Em 19 de março de 2020, o avanço da pandemia de COVID-19 no Brasil levou o governador do Pará e a Federação Paraense de Futebol (FPF) a suspenderem o Campeonato Paraense indefinidamente. A medida, respaldada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA), visou preservar a saúde de atletas, comissões técnicas e torcedores.

2021: Nova onda da pandemia

Com o aumento de casos de COVID-19 no estado, o Parazão foi novamente paralisado em 15 de março de 2021, após a terceira rodada. A competição foi retomada em 3 de abril do mesmo ano, após reavaliação das condições sanitárias.

2022: Denúncias de irregularidades

Em 2022, após a conclusão da primeira fase, o campeonato foi interrompido devido a denúncias de irregularidades na escalação de jogadores pelos clubes Itupiranga e Caeté. O TJD-PA paralisou o Parazão em 8 de março, retomando as atividades em 20 de março, após as investigações. Nenhuma penalização foi aplicada, e os rebaixamentos de Itupiranga e Paragominas foram confirmados.

2023: Questões judiciais e calendário

O início do Campeonato Paraense de 2023 foi adiado por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em virtude de um recurso apresentado pelo Paragominas relacionado à edição anterior, envolvendo o meia Hatos, ex-Bragantino. A competição, inicialmente prevista para começar em 21 de janeiro de 2023, foi liberada para início em 31 de janeiro de 2023, com exceção das partidas envolvendo o Bragantino. Posteriormente, em 8 de fevereiro de 2023, o STJD decidiu manter o Bragantino na Segunda Divisão, permitindo a continuidade regular do campeonato.

2024: Polêmica na final

Durante as finais do Parazão 2024, o Clube do Remo solicitou ao TJD-PA a impugnação da primeira partida da final, na qual o Paysandu venceu por 2 a 0, alegando interferência indevida do árbitro principal no VAR. Em 12 de abril de 2024, o TJD-PA acatou o pedido do Remo, determinando a não homologação do resultado e a suspensão das premiações até uma decisão final. O Paysandu recorreu ao STJD, que, em 13 de abril de 2024, derrubou a decisão do TJD-PA, permitindo a continuidade do campeonato e a realização do segundo jogo da final conforme programado. Posteriormente, em 13 de setembro de 2024, o STJD rejeitou o recurso do Remo, confirmando o título do Campeonato Paraense de 2024 para o Paysandu.

2025: Irregularidades contratuais e punições

A edição de 2025 do Parazão foi paralisada nesta sexta-feira (7) após denúncias de que Capitão Poço e Tuna Luso (ambos os times estavam classificados para as quartas de final da competição) utilizaram jogadores abaixo de 20 anos sem contrato profissional, violando o regulamento do campeonato. O TJD-PA puniu a Laranja Mecânica com a perda de 18 pontos e multa de R$ 30 mil, o que, pelo menos por ora, resultou em seu rebaixamento, enquanto a Tuna Luso perdeu 7 pontos e foi multada em R$ 10 mil. Essas punições alteraram a tabela e ainda existe a possibilidade de Remo e Bragantino serem punidos pela mesma infração. É de incerteza o futuro do Parazão deste ano.