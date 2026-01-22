Braga x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/01) pela Liga Europa Braga e Nottingham Forest jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Thalles Leal 22.01.26 16h00 O Braga soma só 2 pontos a mais que o Nottingham Forest na Liga Europa (X/ @Everton) Braga x Nottingham Forest disputam hoje, quinta-feira (22/01), a 7° rodada da Liga Europa. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Braga, em Portugal. Confira as escalações e o horário: Onde assistir Braga x Nottingham Forest ao vivo? A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Braga está em 7° lugar na Europa League e acumula 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 10 gols marcados e 5 gols sofridos. Já o Nottingham Forest ocupa a 11° posição com 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 11 gols marcados e 6 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira Roma x Stuttgart: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/01) pela Liga Europa Roma e Stuttgart jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Braga x Nottingham Forest: prováveis escalações Braga: Hornicek; Lagerbielke, Carvalho, Niakate; Dorgeles, Grillitsch, Moutinho, Lelo; Martinez, Victor, Horta. Técnico: Carlos Vicens. Nottingham Forest: Sels; Savona, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Luiz; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Igor Jesus. Técnico: Sean Dyche. FICHA TÉCNICA Braga x Nottingham Forest Europa League - Liga Europa Local: Estádio Municipal de Braga, em Portugal Data/Horário: 22 de janeiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Braga Nottingham Forest jogos de hoje Europa League Liga Europa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa São Paulo de Futebol Júnior São Paulo x Ibrachina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/01) pela Copinha São Paulo e Ibrachina jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 22.01.26 20h30 Cariocão Nova Iguaçu x Fluminense: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/01) pelo Campeonato Carioca Nova Iguaçu e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.01.26 20h30 DOAÇÃO Família de técnico do Águia de Marabá autoriza doação de órgãos após morte no Tocantins O traslado do corpo para Marabá está previsto para a próxima segunda-feira (26) 22.01.26 18h55 Paulistão Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Campeonato Paulista Santos e Corinthians jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.01.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). 22.01.26 12h31 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 futebol Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão 22.01.26 9h27