Braga x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/01) pela Liga Europa

Braga x Nottingham Forest disputam hoje, quinta-feira (22/01), a 7° rodada da Liga Europa. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Braga, em Portugal. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Braga x Nottingham Forest ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Braga está em 7° lugar na Europa League e acumula 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 10 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Nottingham Forest ocupa a 11° posição com 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 11 gols marcados e 6 gols sofridos.

Braga x Nottingham Forest: prováveis escalações

Braga: Hornicek; Lagerbielke, Carvalho, Niakate; Dorgeles, Grillitsch, Moutinho, Lelo; Martinez, Victor, Horta. Técnico: Carlos Vicens.

Nottingham Forest: Sels; Savona, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Luiz; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Igor Jesus. Técnico: Sean Dyche.

FICHA TÉCNICA

Braga x Nottingham Forest

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio Municipal de Braga, em Portugal

Data/Horário: 22 de janeiro de 2026, 17h