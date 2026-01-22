Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Fenerbahçe x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/01) pela Liga Europa

Fenerbahçe e Aston Villa jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

Thalles Leal
fonte

Aston Villa soma 4 pontos a mais que o Fenerbahçe pela Liga Europa (X/ @AVFCOfficial)

Fenerbahçe x Aston Villa disputam hoje, quinta-feira (22/01), a 7° rodada da Liga Europa. O jogo ocorre às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, Turquia. Confira as escalações e o horário: 

Onde assistir Fenerbahçe x Aston Villa ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Fenerbahçe é o 12° colocado da Europa League com 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 9 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Aston Villa está em 3° lugar e soma um total de 5 vitórias, 1 derrota, 10 gols marcados e 4 gols sofridos.

Fenerbahçe x Aston Villa: prováveis escalações

Fenerbahçe: Ederson Moraes; Nélson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar e Mert Muldur; Ismail Yuksek, Mattéo Guendouzi, Anthony Musaba, Marco Asensio e Kerem Aktürkoğlu; Anderson Talisca. Técnico: Domenico Tedesco.

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Pau Torres, Ezri Konsa e Lucas Digne; Lamare Bogarde, Youri Tielemans, Jadon Sancho, Morgan Rogers e Emiliano Buendía; Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery.

FICHA TÉCNICA
Fenerbahçe x Aston Villa
Europa League - Liga Europa
Local: Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, Turquia
Data/Horário: 22 de janeiro de 2026, 14h45

Fenerbahçe

Aston Villa

jogos de hoje

Liga Europa

Europa League
Futebol
