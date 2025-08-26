Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Bournemouth x Brentford: onde assistir e escalações do jogo hoje (26/08) pela Copa da Liga Inglesa

Bournemouth e Brentford jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Em seus últimos jogos, Brentford venceu Aston Villa e Bournemouth superou Wolverhampton, ambos por 1 a 0 (X/ @afcbournemouth)

Bournemouth x Brentford disputam hoje, terça-feira (26/08), a segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. O jogo acontece às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Vitality, em Bournemouth, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Bournemouth x Brentford ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (26/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta terça-feira

image Braunschweig x Stuttgart: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Copa da Alemanha
Eintracht Braunschweig e VfB Stuttgart jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

image Wolverhampton x West Ham: onde assistir e escalações do jogo hoje (26/08) pela Copa da Liga Inglesa
Wolverhampton e West Ham jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus primeiros jogos pela atual edição da Premier League, Bournemouth perdeu para Liverpool por 4 a 2 e venceu Wolverhampton por 1 a 0.

Já o Brentford passou por uma derrota de 3 a 1 para o Nottingham Forest e por uma vitória de 1 a 0 sobre o Aston Villa.

Bournemouth x Brentford: prováveis escalações

Bournemouth: Dennis; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Christie, Scott; Gannon Doak, Kluivert, Semenyo; Evanilson .

Brentford: Valdimarsson; Hickey, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter; Onyeka, Henderson; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago.

FICHA TÉCNICA
Bournemouth x Brentford
Copa da Liga Inglesa
Local: Estádio Vitality, em Bournemouth, Inglaterra
Data/Horário: 26 de agosto de 2025, 15h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Bournemouth

Brentford

jogos de hoje

Copa da Liga Inglesa
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa da Liga Inglesa

Sheffield Wednesday x Leeds: onde assistir e escalações do jogo hoje (26) pela Copa da Liga Inglesa

Sheffield Wednesday e Leeds jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

26.08.25 15h00

Liga dos Campeões

Sturm x Bodø/Glimt: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/08) pela Champions League

Sturm Graz e Bodo Glimt jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

26.08.25 15h00

Liga dos Campeões

Pafos x Estrela Vermelha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Champions League

Pafos e Estrela Vermelha jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

26.08.25 15h00

Copa da Alemanha

Braunschweig x Stuttgart: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Copa da Alemanha

Eintracht Braunschweig e VfB Stuttgart jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

26.08.25 14h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré'

O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento

25.08.25 12h41

SÉRIE B

Bem-vindo de volta: Amazonas vence fora e joga Paysandu para a lanterna

Com os resultados desta segunda-feira, o Paysandu permanece com 21 pontos na 20ª posição. O América-MG está em 19º com 22 pontos, o Volta Redonda em 18º com 24, o Amazonas em 17º com 24 e o Botafogo-SP, agora fora do Z-4, soma 25 pontos na 16ª colocação

26.08.25 0h01

Futebol

Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos

Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25)

26.08.25 8h53

Futebol

UFMG: Remo e Paysandu se afastam de objetivos após 23ª rodada da Série B

Papão amarga lanterna, enquanto Leão Azul se afastou ainda mais do G4

26.08.25 11h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda