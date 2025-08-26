Bournemouth x Brentford: onde assistir e escalações do jogo hoje (26/08) pela Copa da Liga Inglesa

Bournemouth x Brentford disputam hoje, terça-feira (26/08), a segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. O jogo acontece às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Vitality, em Bournemouth, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bournemouth x Brentford ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus primeiros jogos pela atual edição da Premier League, Bournemouth perdeu para Liverpool por 4 a 2 e venceu Wolverhampton por 1 a 0.

Já o Brentford passou por uma derrota de 3 a 1 para o Nottingham Forest e por uma vitória de 1 a 0 sobre o Aston Villa.

Bournemouth x Brentford: prováveis escalações

Bournemouth: Dennis; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Christie, Scott; Gannon Doak, Kluivert, Semenyo; Evanilson .

Brentford: Valdimarsson; Hickey, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter; Onyeka, Henderson; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago.

FICHA TÉCNICA

Bournemouth x Brentford

Copa da Liga Inglesa

Local: Estádio Vitality, em Bournemouth, Inglaterra

Data/Horário: 26 de agosto de 2025, 15h45