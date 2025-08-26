Wolverhampton x West Ham: onde assistir e escalações do jogo hoje (26/08) pela Copa da Liga Inglesa

Wolverhampton x West Ham disputam hoje, terça-feira (26/08), a segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. O jogo começa às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Molineux, em Wolverhampton, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Wolverhampton x West Ham ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na atual edição da Premier League, ambos Wolverhampton e West Ham estão na lanterna, com 2 derrotas.

Wolverhampton foi goleado pelo Manchester City por 4 a 0 e derrotado pelo Bournemouth por 1 a 0.

Já West Ham foi goleado pelo Sunderland por 3 a 0 e esmagado pelo Chelsea por 5 a 1.

Wolverhampton x West Ham: prováveis escalações

Wolverhampton: José Sá; Matt Doherty, Agbadou e Toti; James, Bellegarde, João Gomes, David Wolfe; Munetsi, Arias e Jorgen Strand. Técnico: Vitor Pereira.

West Ham: Hermansen; Todibo, Kilman e Aguerd; Wan-Bissaka, Ward Prowse, Soucek e Diouf; Paquetá, Bowen e Fullkrug. Técnico: Graham Potter.

FICHA TÉCNICA

Wolverhampton x West Ham

Copa da Liga Inglesa

Local: Estádio Molineux, em Wolverhampton, Inglaterra

Data/Horário: 26 de agosto de 2025, 15h30