Wolverhampton x West Ham: onde assistir e escalações do jogo hoje (26/08) pela Copa da Liga Inglesa Wolverhampton e West Ham jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 26.08.25 14h30 Ambos West Ham e Wolverhampton foram goleados em suas últimas partidas pela Premier League (X/ @Wolves) Wolverhampton x West Ham disputam hoje, terça-feira (26/08), a segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. O jogo começa às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Molineux, em Wolverhampton, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Wolverhampton x West Ham ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h30 (horário de Brasília). Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (26/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta terça-feira Como as equipes chegam para o jogo? Na atual edição da Premier League, ambos Wolverhampton e West Ham estão na lanterna, com 2 derrotas. Wolverhampton foi goleado pelo Manchester City por 4 a 0 e derrotado pelo Bournemouth por 1 a 0. Já West Ham foi goleado pelo Sunderland por 3 a 0 e esmagado pelo Chelsea por 5 a 1. Wolverhampton x West Ham: prováveis escalações Wolverhampton: José Sá; Matt Doherty, Agbadou e Toti; James, Bellegarde, João Gomes, David Wolfe; Munetsi, Arias e Jorgen Strand. Técnico: Vitor Pereira. West Ham: Hermansen; Todibo, Kilman e Aguerd; Wan-Bissaka, Ward Prowse, Soucek e Diouf; Paquetá, Bowen e Fullkrug. Técnico: Graham Potter. FICHA TÉCNICA Wolverhampton x West Ham Copa da Liga Inglesa Local: Estádio Molineux, em Wolverhampton, Inglaterra Data/Horário: 26 de agosto de 2025, 15h30