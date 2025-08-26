Braunschweig x Stuttgart: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Copa da Alemanha

Eintracht Braunschweig x Stuttgart disputam hoje, terça-feira (26/08), a primeira rodada da Copa da Alemanha. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Eintracht-Stadion, em Brunsvique, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Eintracht Braunschweig x Stuttgart ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, Eintracht Braunschweig venceu Plymouth Argyle por 1 a 0, goleou Hansa Rostock por 4 a 1, venceu Magdeburg por 1 a 0, superou Greuther Fürth por 3 a 2 e perdeu para Karlsruher por 2 a 0.

Já o Stuttgart passou por uma vitória de 4 a 2 sobre Arminia, outra de 7 a 1 contra Fellbach, uma derrota de 1 a 0 para o Bologna, outras duas de 2 a 1 para Bayern de Munique e Union Berlin.

Braunschweig x VfB Stuttgart: prováveis escalações

Braunschweig: Hoffmann; Frenkert, Köhler, Breunig; Aydin, Marie, Heußer, Sanchez; Szabó, Yardımcı, Conteh. Técnico: Heiner Backhaus.

Stuttgart: Nübel; Assignon, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Leweling, Undav, Tomás; Woltemade. Técnico: Sebastian Hoeneß.

FICHA TÉCNICA

Eintracht Braunschweig x VfB Stuttgart

Copa da Alemanha

Local: Eintracht-Stadion, em Brunsvique, Alemanha

Data/Horário: 26 de agosto de 2025, 15h45