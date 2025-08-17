Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/08) pelo Brasileirão

Botafogo x Palmeiras disputam hoje, domingo (17/08), a 20° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras acumula no Brasileirão um total de 36 pontos, 11 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 23 gols marcados e 15 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas da competição.

Já o Botafogo soma 29 pontos, 8 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 23 gols marcados e 10 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Botafogo x Palmeiras: prováveis escalações

Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Marçal, Barboza e Alex Telles; Newton, Allan (Danilo), Savarino, Corrêa e Nathan Fernandes; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Lucas Evangelista, Maurício, Ramón Sosa e Facundo Torres (Flaco López); Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Palmeiras

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 17 de agosto de 2025, 20h30