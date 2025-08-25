Botafogo SP x Vila Nova: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/08) pela Série B Botafogo-SP e Vila Nova jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 25.08.25 18h00 Vila Nova soma 11 pontos a mais que o Botafogo na Série B (Facebook/ @vilanovafc) Botafogo-SP x Vila Nova disputam hoje, segunda-feira (25/08), a 23° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Botafogo SP x Vila Nova ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Botafogo está em 18° lugar na Série B e soma 5 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, 15 gols marcados e 31 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já Vila Nova ocupa a 7° posição com 10 vitórias, 3 empates, 9 derrotas, 22 gols marcados e 20 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas da Série B. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Palmeiras x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/8) pelo Brasileirão Palmeiras e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Botafogo x Vila Nova: prováveis escalações Botafogo: Victor Souza; Jeferson, Alisson Cassiano (Vilar), Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Wesley Dias (Leandro Maciel) e Marquinho; Jefferson Nem, Jonathan Cafú e Léo Gamalho. Técnico: Allan Aal. Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Weverton e Willian Formiga; Ralf, João Vieira e Dodô; Vinícius Paiva, Gabriel Poveda e André Luís. Técnico: Paulo Turra. FICHA TÉCNICA Botafogo (SP) x Vila Nova Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP) Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato brasileiro série b Botafogo SP Vila Nova jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Flamengo x Vitória: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/8) pelo Brasileirão Flamengo e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 25.08.25 20h00 Série A argentina Estudiantes x Aldosivi: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/08) pelo Argentino Estudiantes e Aldosivi jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 25.08.25 18h15 Série A argentina Belgrano x Central Córdoba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pelo Argentino Belgrano e Central Córdoba jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 25.08.25 18h00 Campeonato Brasileiro Série B Botafogo SP x Vila Nova: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/08) pela Série B Botafogo-SP e Vila Nova jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 25.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão 25.08.25 10h34 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 25.08.25 7h00