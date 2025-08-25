Botafogo SP x Vila Nova: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/08) pela Série B

Botafogo-SP x Vila Nova disputam hoje, segunda-feira (25/08), a 23° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo SP x Vila Nova ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Botafogo está em 18° lugar na Série B e soma 5 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, 15 gols marcados e 31 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já Vila Nova ocupa a 7° posição com 10 vitórias, 3 empates, 9 derrotas, 22 gols marcados e 20 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas da Série B.

Botafogo x Vila Nova: prováveis escalações

Botafogo: Victor Souza; Jeferson, Alisson Cassiano (Vilar), Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Wesley Dias (Leandro Maciel) e Marquinho; Jefferson Nem, Jonathan Cafú e Léo Gamalho. Técnico: Allan Aal.

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Weverton e Willian Formiga; Ralf, João Vieira e Dodô; Vinícius Paiva, Gabriel Poveda e André Luís. Técnico: Paulo Turra.

FICHA TÉCNICA

Botafogo (SP) x Vila Nova

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 19h