Avaí x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/08) pela Série B Avaí e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 25.08.25 20h30 O Avaí soma 12 pontos a mais que o Amazonas na Série B (Fabiano Rateke/ Avaí FC) Avaí x Amazonas disputam hoje, segunda-feira (25/08), a 23° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo inicia às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Avaí x Amazonas ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Amazonas é o lanterna da Série B e acumula um total de 4 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, 23 gols marcados e 31 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas do campeonato. Já o Avaí ocupa a 9° posição com 8 vitórias, 9 empates, 5 derrotas, 29 gols marcados e 21 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Flamengo x Vitória: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/8) pelo Brasileirão Flamengo e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Avaí x Amazonas: prováveis escalações Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Zé Ricardo, João Vitor Andrey e Marquinhos Gabriel; Alef Manga e Thayllon. Técnico: Jair Ventura. Amazonas: João Lopes; Castrillón, Alvariño, Léo Coelho e Fabiano; Diego Torres e Larry Vásquez; Erick Varão, Rafael Tavares e Luan Silva; Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi. FICHA TÉCNICA Avaí x Amazonas Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis (SC) Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato brasileiro série b avaí amazonas jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Avaí x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/08) pela Série B Avaí e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 25.08.25 20h30 Série A argentina Lanús x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/08) pelo Argentino Lanús e River Plate jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 25.08.25 20h15 Campeonato Brasileiro Flamengo x Vitória: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/8) pelo Brasileirão Flamengo e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 25.08.25 20h00 Série A argentina Estudiantes x Aldosivi: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/08) pelo Argentino Estudiantes e Aldosivi jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 25.08.25 18h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão 25.08.25 10h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 25.08.25 7h00 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42