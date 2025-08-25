Capa Jornal Amazônia
Avaí x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/08) pela Série B

Avaí e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

O Avaí soma 12 pontos a mais que o Amazonas na Série B (Fabiano Rateke/ Avaí FC)

Avaí x Amazonas disputam hoje, segunda-feira (25/08), a 23° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo inicia às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Avaí x Amazonas ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Amazonas é o lanterna da Série B e acumula um total de 4 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, 23 gols marcados e 31 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas do campeonato.

Já o Avaí ocupa a 9° posição com 8 vitórias, 9 empates, 5 derrotas, 29 gols marcados e 21 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Avaí x Amazonas: prováveis escalações

Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Zé Ricardo, João Vitor Andrey e Marquinhos Gabriel; Alef Manga e Thayllon. Técnico: Jair Ventura.

Amazonas: João Lopes; Castrillón, Alvariño, Léo Coelho e Fabiano; Diego Torres e Larry Vásquez; Erick Varão, Rafael Tavares e Luan Silva; Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi.

FICHA TÉCNICA
Avaí x Amazonas
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis (SC)
Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 21h30

.
