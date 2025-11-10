Botafogo SP x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/11) pela Série B Botafogo-SP e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 10.11.25 18h00 O Botafogo soma 3 pontos a mais que o Amazonas na Série B (Luiz Fernando Cosenzo/ Agência Botafogo) Botafogo-SP x Amazonas disputam hoje, segunda-feira (10/11), a 36° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Botafogo SP x Amazonas ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Botafogo-SP é o 17° colocado da Série B e acumula um total de 9 vitórias, 11 empates, 15 derrotas, 31 gols marcados e 50 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas do Campeonato. Já o Amazonas ocupa a 18° posição com 8 vitórias, 11 empates, 16 derrotas, 35 gols marcados e 50 gols sofridos. A equipe somou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira Chapecoense x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/11) pela Série B Chapecoense e América MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Botafogo x Amazonas: prováveis escalações Botafogo: Victor Souza; Wallison, Ericson, Gustavo Vilar e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Wesley Dias e Alejo Dramisino; Gabriel Barros, Jefferson Nem e Guilherme Queiroz (Léo Gamalho). Técnico: Ivan Izzo. Amazonas: Renan; Akapo, Castrillón, Alvariño e Fabiano; Xavier, Larry Vasquez e Rafael Tavares; Erick Varão, Kevin Ramírez e Henrique Almeida. Técnico: Aderbal Lana. FICHA TÉCNICA Botafogo (SP) x Amazonas Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP) Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato brasileiro série b jogos de hoje Botafogo SP amazonas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Argentinos Juniors x Belgrano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelo Argentino Argentinos Juniors e Belgrano jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.11.25 20h15 Série A argentina Independiente Rivadavia x Central Córdoba: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10) pelo Argentino Independiente Rivadavia e Central Córdoba jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.11.25 20h15 Campeonato Brasileiro Série B Botafogo SP x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/11) pela Série B Botafogo-SP e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 10.11.25 18h00 Série A argentina Deportivo Riestra x Independiente: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/11) pelo Argentino Deportivo Riestra e Independiente jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.11.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina 10.11.25 7h40 Futebol Paysandu procura Harlei Menezes, executivo do Santa Cruz, para 2026 Ex-goleiro e ídolo do Goiás foi apenas sondado pelo Papão. Houve contato com o staff de Harlei para saber condições contratuais e referências dos últimos trabalhos. 10.11.25 12h17 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira 10.11.25 7h00 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05