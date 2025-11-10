Botafogo SP x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/11) pela Série B

Botafogo-SP x Amazonas disputam hoje, segunda-feira (10/11), a 36° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo SP x Amazonas ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Botafogo-SP é o 17° colocado da Série B e acumula um total de 9 vitórias, 11 empates, 15 derrotas, 31 gols marcados e 50 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas do Campeonato.

Já o Amazonas ocupa a 18° posição com 8 vitórias, 11 empates, 16 derrotas, 35 gols marcados e 50 gols sofridos. A equipe somou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Botafogo x Amazonas: prováveis escalações

Botafogo: Victor Souza; Wallison, Ericson, Gustavo Vilar e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Wesley Dias e Alejo Dramisino; Gabriel Barros, Jefferson Nem e Guilherme Queiroz (Léo Gamalho). Técnico: Ivan Izzo.

Amazonas: Renan; Akapo, Castrillón, Alvariño e Fabiano; Xavier, Larry Vasquez e Rafael Tavares; Erick Varão, Kevin Ramírez e Henrique Almeida. Técnico: Aderbal Lana.

FICHA TÉCNICA

Botafogo (SP) x Amazonas

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 19h