O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Chapecoense x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/11) pela Série B

Chapecoense e América MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

A Chapecoense soma 16 pontos a mais que o América na Série B (Rafael Bressan/ ACF)

Chapecoense x América MG disputam hoje, segunda-feira (10/11), a 36° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Chapecoense x América-MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Chapecoense acumula na Série B um total de 58 pontos, 17 vitórias, 7 empates, 11 derrotas, 50 gols marcados e 33 gols sofridos. O time está invicto há 7 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro.

Já América Mineiro soma na competição 42 pontos, 11 vitórias, 9 empates, 15 derrotas, 39 gols marcados e 42 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira

Chapecoense x América (MG): prováveis escalações

Chapecoense: Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Everton, Walter Clar; Jiménez, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto (Márcio Júnior); Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

América: Gustavo; Júlio César, Emerson Santos, Lucão, Ricardo Silva e Paulinho; Felipe Amaral, Kauã Diniz e Yago Souza; Thauan Willians e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.

FICHA TÉCNICA
Chapecoense x América Mineiro
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 19h

.
