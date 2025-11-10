Chapecoense x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/11) pela Série B Chapecoense e América MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 10.11.25 18h00 A Chapecoense soma 16 pontos a mais que o América na Série B (Rafael Bressan/ ACF) Chapecoense x América MG disputam hoje, segunda-feira (10/11), a 36° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Chapecoense x América-MG ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Chapecoense acumula na Série B um total de 58 pontos, 17 vitórias, 7 empates, 11 derrotas, 50 gols marcados e 33 gols sofridos. O time está invicto há 7 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Já América Mineiro soma na competição 42 pontos, 11 vitórias, 9 empates, 15 derrotas, 39 gols marcados e 42 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira Chapecoense x América (MG): prováveis escalações Chapecoense: Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Everton, Walter Clar; Jiménez, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto (Márcio Júnior); Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo. América: Gustavo; Júlio César, Emerson Santos, Lucão, Ricardo Silva e Paulinho; Felipe Amaral, Kauã Diniz e Yago Souza; Thauan Willians e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim. FICHA TÉCNICA Chapecoense x América Mineiro Campeonato Brasileiro Série B Local: Arena Condá, em Chapecó (SC) Data/Horário: 10 de novembro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave América-MG chapecoense jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Argentinos Juniors x Belgrano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelo Argentino Argentinos Juniors e Belgrano jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.11.25 20h15 Série A argentina Independiente Rivadavia x Central Córdoba: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10) pelo Argentino Independiente Rivadavia e Central Córdoba jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.11.25 20h15 Campeonato Brasileiro Série B Botafogo SP x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/11) pela Série B Botafogo-SP e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 10.11.25 18h00 Série A argentina Deportivo Riestra x Independiente: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/11) pelo Argentino Deportivo Riestra e Independiente jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.11.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina 10.11.25 7h40 Futebol Paysandu procura Harlei Menezes, executivo do Santa Cruz, para 2026 Ex-goleiro e ídolo do Goiás foi apenas sondado pelo Papão. Houve contato com o staff de Harlei para saber condições contratuais e referências dos últimos trabalhos. 10.11.25 12h17 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira 10.11.25 7h00 Futebol Alberto Maia nega qualquer negociação do Paysandu com técnico estrangeiro Presidente da nova comissão desmente rumores sobre Paulo Gomes e reforça que anúncios de contratações serão feitos apenas pelos canais oficiais. 10.11.25 12h24