Bologna x OFI: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (16/08) Bologna e OFI Creta jogam uma partida amistosa hoje; veja o horário e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 16.08.25 14h45 Bologna vem de uma vitória de 1 a 0 sobre Stuttgart (X/ @bayer04_en) Bologna x OFI Crete disputam hoje, sábado (16/08), um jogo amistoso. A partida acontece às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália. Confira onde assistir ao vivo: Onde assistir Bologna x OFI ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo OneFootball, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, OFI passou por uma derrota de 2 a 0 para Olympiacos, outra de 2 a 1 para Dordrecht, um empate de 1 a 1 com Den Haag, uma derrota de 2 a 0 para Sparta Roterdã e um empate de 2 a 2 com AZ. Já o Bologna venceu Gitschberg Jochtal por 8 a 0, goleou Virtus Verona por 7 a 0, perdeu para Vis Pesaro dal 1898 por 3 a 2, venceu o Levadiakos por esse mesmo placar e superou Stuttgart por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Bologna x OFI Crete: prováveis escalações Bologna: Sem informações. OFI: Sem informações. FICHA TÉCNICA Bologna x OFI de Creta Amistoso Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália Data/Horário: 16 de agosto de 2025, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave OFI Bologna jogo amistoso jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Corinthians e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 20h00 Campeonato Brasileiro Sport Recife x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/08) pelo Brasileirão Sport Recife e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 17h30 Campeonato Brasileiro Ceará x Bragantino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Ceará e Red Bull Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 15h00 Campeonato Brasileiro Feminino São Paulo x Ferroviária: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Feminino São Paulo e Ferroviária jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Athletico-PR fica só no empate com o Cuiabá e continua em crise na Série B 16.08.25 22h52 CLAUDINEI OLIVEIRA Técnico do Paysandu é operado e já tem previsão de alta hospitalar; confira Claudinei havia sido internado na noite de quinta-feira (14) após apresentar fortes dores abdominais. Após a realização de exames, foi detalhado um cálculo renal e indicado para a necessidade do procedimento cirúrgico. 15.08.25 18h02 Futebol Técnico do Paysandu valoriza ponto, mas lamenta empate com o Athletic-MG: 'A gente projetava vencer' Papão empatou por 1 a 1 contra o Esquadrão de Aço e fechou o primeiro turno na zona de rebaixamento 29.07.25 9h37 Corinthians é derrotado pelo Bahia na Neo Química Arena em jogo marcado por '1º tempo maluco' 16.08.25 23h37