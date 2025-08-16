Bologna x OFI: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (16/08)

Bologna x OFI Crete disputam hoje, sábado (16/08), um jogo amistoso. A partida acontece às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália. Confira onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bologna x OFI ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo OneFootball, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, OFI passou por uma derrota de 2 a 0 para Olympiacos, outra de 2 a 1 para Dordrecht, um empate de 1 a 1 com Den Haag, uma derrota de 2 a 0 para Sparta Roterdã e um empate de 2 a 2 com AZ.

Já o Bologna venceu Gitschberg Jochtal por 8 a 0, goleou Virtus Verona por 7 a 0, perdeu para Vis Pesaro dal 1898 por 3 a 2, venceu o Levadiakos por esse mesmo placar e superou Stuttgart por 1 a 0.

Bologna x OFI Crete: prováveis escalações

Bologna: Sem informações.

OFI: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Bologna x OFI de Creta

Amistoso

Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália

Data/Horário: 16 de agosto de 2025, 15h45