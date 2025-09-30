Bodø/Glimt x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/9) pela Champions League

Bodo Glimt x Eintracht Frankfurt disputam hoje, terça-feira (30/09), a 2° rodada da Champions League. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio Aspmyra, em Bodø, Noruega. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bodo-Glimt x Tottenham ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Liga dos Campeões, o Bodø/Glimt empatou com Slavia Praha por 2 a 2, enquanto o Tottenham venceu o Villarreal por 1 a 0.

VEJA MAIS

Bodo/Glimt x Tottenham: prováveis escalações

Bodø/Glimt: Nikita Haikin; Fredik Sjovold, Odin Bjortuft, Jostein Gundersen e Haitam Aleesami; Hakon Evjen, Patrick Berg e Sondre Auklend; Mathias Jorgensen, Petter Hauge e Kasper Hough. Técnico: Kjetil Knusten.

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Romero, Mick van de Ven e Djed Spence; João Palhinha, Pape Mata Sarr e Lucas Bergvall; Mohammed Kudus, Xavi Simons e Richarlison. Técnico: Thomas Frank.

FICHA TÉCNICA

Bodø/Glimt x Tottenham

Champions League

Local: Estádio Aspmyra, em Bodø, Noruega

Data/Horário: 30 de setembro de 2025, 16h