Bodø/Glimt x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/9) pela Champions League Bodo/Glimt e Tottenham jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 30.09.25 15h00 Tottenham estreou na Champions League com uma vitória de 1 a 0 sobre o Villarreal (X/ @SpursOfficial) Bodo Glimt x Eintracht Frankfurt disputam hoje, terça-feira (30/09), a 2° rodada da Champions League. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio Aspmyra, em Bodø, Noruega. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bodo-Glimt x Tottenham ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pela Liga dos Campeões, o Bodø/Glimt empatou com Slavia Praha por 2 a 2, enquanto o Tottenham venceu o Villarreal por 1 a 0. Bodo/Glimt x Tottenham: prováveis escalações Bodø/Glimt: Nikita Haikin; Fredik Sjovold, Odin Bjortuft, Jostein Gundersen e Haitam Aleesami; Hakon Evjen, Patrick Berg e Sondre Auklend; Mathias Jorgensen, Petter Hauge e Kasper Hough. Técnico: Kjetil Knusten. Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Romero, Mick van de Ven e Djed Spence; João Palhinha, Pape Mata Sarr e Lucas Bergvall; Mohammed Kudus, Xavi Simons e Richarlison. Técnico: Thomas Frank. FICHA TÉCNICA Bodø/Glimt x Tottenham Champions League Local: Estádio Aspmyra, em Bodø, Noruega Data/Horário: 30 de setembro de 2025, 16h