Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/11) pelo Brasileirão

Santos x Palmeiras disputam hoje, sábado (15/11), uma partida atrasada pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 21h (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Santos x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Palmeiras lidera o Brasileirão com 21 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 58 gols marcados e 28 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Santos está em 17° lugar e acumula 8 vitórias, 9 empates, 15 derrotas, 33 gols marcados e 48 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Santos x Palmeiras: prováveis escalações

Santos: Sem informações. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Micael e Jefté; Bruno Fuchs, Aníbal Moreno, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Bruno Rodrigues. Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

Santos x Palmeiras

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP)

Data/Horário: 15 de novembro de 2025, 21h