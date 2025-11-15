Bósnia x Romênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15) pelas eliminatórias da Copa

Bósnia e Herzegovina x Romênia disputam hoje, sábado (15/11), a 9° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Bilino Polje, em Zenica, Bósnia e Herzegovina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bósnia x Romênia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Bósnia-Herzegovina é a vice-líder do Grupo H e acumula 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 13 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já a Romênia está em 3° lugar no mesmo grupo e soma 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 11 gols marcados e 6 gols sofridos.

A Bósnia venceu a Romênia por 1 a 0 em sua estreia pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Bósnia-Herzegovina x Romênia: prováveis escalações

Bósnia: Vasijl; Muharemovic, Katic, Hadzikadunic, Dedic; Tahirovic, Gigovic, Memic; Alajbegovic, Dzeko, Bajraktarevic.

Romênia: Radu; Ratiu, Ghita, Racovitan, Chipciu; I Hagi, M Marin, Tanase; D Man, Birligea, Mihaila.

FICHA TÉCNICA

Bósnia x Romênia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Bilino Polje, em Zenica, Bósnia e Herzegovina

Data/Horário: 15 de novembro de 2025, 16h45