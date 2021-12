Bicampeão da Libertadores, Rony revela vibração no título do Remo na Copa Verde: 'Torci bastante'

O jogador paraense Rony, atacante do Palmeiras, atual bicampeão da Copa Libertadores, foi recebido pelo governador do Pará, Helder Barbalho, na tarde desta segunda-feira (13), em Belém. Em conversa com a equipe de O Liberal, o atleta, criado nas categorias de base do Remo, revelou que se transformou em torcedor azulino no último final de semana, quando a equipe paraense conquistou a Copa Verde de 2021.

"Eu tenho um carinho enorme pelo Remo e pela torcida. Torci bastante no fim de semana. A passagem que tive por lá foi muito boa. Quando o time foi campeão, a gente vibrou. Ficamos felizes pelo titulo. É o grande titulo da temporada do clube", avaliou Rony.

Mais cedo, Rony foi homenageado com o título de Brasão D'Armas, na Câmara Municipal de Belém (CMB). A honraria mais alta do Legislativo Municipal foi proposta pelo vereador Zeca Pirão (MDB), presidente da CMB e ex-presidente do Remo, clube que revelou o jogador.

Nascido em Magalhães Barata, município do interior paraense, Rony foi revelado pelo Remo, onde conquistou dois títulos do Parazão até ser vendido ao Cruzeiro. Também teve passagem pelo Náutico, Albirex Niigata do Japão e Athletico-PR.Americana. Pelo Athletico-PR também ganhou a Copa do Brasil.

Em 2020, Rony assinou pelo Palmeiras, onde conquistou o Paulistão, a Copa do Brasil e duas Libertadores da América.O atacante foi artilheiro do time no torneio continental deste ano, junto com Luiz Adriano, com cinco gols marcados. Além disso, o paraense é o segundo maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, com 11 gols.

