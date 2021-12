Governador do Pará recebe Rony e aponta jogador como um dos melhores do mundo

O governador do Pará, Helder Barbalho, recebeu nesta segunda-feira (13) o paraense Rony, atacante do Palmeiras e bicampeão da Libertadores. Em conversa com a equipe de O Liberal, o chefe do executivo estadual fez questão de destacar o papel do jogador para a valorização do esporte paraense. Na avaliação do governador, Rony pode ser considerado um dos melhores jogadores do mundo.

"É uma alegria muito grande poder receber o Rony. Hoje ele é um dos atletas mais qualificados do futebol no mundo. Destaco que ele não esquece as origens, levanta a bandeira do Pará e tem orgulho de ser paraense. Talentos como ele estão espalhados pelo estado, mas são diamantes que precisam ser lapidados. Por isso que temos apoiado o esporte profissional e o amador", destacou o governador.

Pela manhã, Rony foi homenageado com o título de Brasão D'Armas, na Câmara Municipal de Belém (CMB). A honraria mais alta do Legislativo Municipal foi proposta pelo vereador Zeca Pirão (MDB), presidente da CMB e ex-presidente do Remo, clube que revelou o jogador.

Nascido em Magalhães Barata, município do interior paraense, Rony foi revelado pelo Remo, onde conquistou dois títulos do Parazão até ser vendido ao Cruzeiro. Também teve passagem pelo Náutico, Albirex Niigata do Japão e Athletico-PR.

No Furacão, venceu a primeira competição continental da carreira: a Copa Sul-Americana. Pelo Athletico-PR também ganhou a Copa do Brasil.

Em 2020, Rony assinou pelo Palmeiras, onde conquistou o Paulistão, a Copa do Brasil e duas Libertadores da América.O atacante foi artilheiro do time no torneio continental deste ano, junto com Luiz Adriano, com cinco gols marcados. Além disso, o paraense é o segundo maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, com 11 gols.

Na semana passada, o jogador deu entrevista exclusiva ao O Liberal onde falou um pouco mais sobre a carreira. Veja: