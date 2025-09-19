Betis x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/09) por La Liga

Betis x Real Sociedad disputam hoje, sexta-feira (19/09), a 5° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Betis x Real Sociedad ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Real Betis já soma em La Liga 1 vitória, 3 empates, 1 derrota, 6 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já Real Sociedade acumula apenas 2 empates, 2 derrotas, 4 gols marcados e 6 gols sofridos.

Betis x Real Sociedad: prováveis escalações

Real Betis: Valles; Bellerín, Natan, Gomez, Firpo; Fornals, Altimira; Antony, Lo Celso, Riquelme; Cucho Hernández.

Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Zubeldia, Caleta-Car, Gomez; Goti, Gorrotxategi, Marin; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.

FICHA TÉCNICA

Betis x Real Sociedad

Campeonato Espanhol

Local: Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, Espanha

Data/Horário: 19 de setembro de 2025, 16h