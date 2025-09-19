Stuttgart x St. Pauli: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/09) pela Bundesliga

Stuttgart x St. Pauli disputam hoje, sexta-feira (19/09), a 4° rodada da Bundesliga. O jogo ocorre às 15h30 (horário de Brasília), na Voith-Arena, em Heidenheim, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Stuttgart x St Pauli ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo OneFootball, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

St. Pauli já passou por um empate de 3 a 3 com Borussia Dortmund, uma vitória de 2 a 0 sobre o Hamburg e outra de 2 a 1 contra o Augsburg.

Já o Stuttgart venceu o Borussia Mönchengladbach por 1 a 0, goleou o SG Sonnenhof por 6 a 2 e perdeu para o Freiburg por 3 a 1.

VEJA MAIS

Stuttgart x St Pauli: prováveis escalações

Stuttgart: Nubel; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Tomas, El Khannouss, Leweling; Demirovic. Técnico: Sebastian Hoeness.

St. Pauli: Vasilj; Wahl, Smith, Dzwigala; Pyrka, Sands, Fujita, Oppie; Sinani; Hountondji, Pereira Lage. Técnico: Alexander Blessin.

FICHA TÉCNICA

Stuttgart x St. Pauli

Bundesliga

Local: Voith-Arena, em Heidenheim, Alemanha

Data/Horário: 19 de setembro de 2025, às 15h30