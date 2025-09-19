Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Stuttgart x St. Pauli: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/09) pela Bundesliga

Stuttgart e St Pauli jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

St. Pauli já soma 4 pontos a mais que Stuttgart (Facebook/ @VfB)

Stuttgart x St. Pauli disputam hoje, sexta-feira (19/09), a 4° rodada da Bundesliga. O jogo ocorre às 15h30 (horário de Brasília), na Voith-Arena, em Heidenheim, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Stuttgart x St Pauli ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo OneFootball, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

St. Pauli já passou por um empate de 3 a 3 com Borussia Dortmund, uma vitória de 2 a 0 sobre o Hamburg e outra de 2 a 1 contra o Augsburg.

Já o Stuttgart venceu o Borussia Mönchengladbach por 1 a 0, goleou o SG Sonnenhof por 6 a 2 e perdeu para o Freiburg por 3 a 1.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

Stuttgart x St Pauli: prováveis escalações

Stuttgart: Nubel; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Tomas, El Khannouss, Leweling; Demirovic. Técnico: Sebastian Hoeness.

St. Pauli: Vasilj; Wahl, Smith, Dzwigala; Pyrka, Sands, Fujita, Oppie; Sinani; Hountondji, Pereira Lage. Técnico: Alexander Blessin.

FICHA TÉCNICA
Stuttgart x St. Pauli
Bundesliga
Local: Voith-Arena, em Heidenheim, Alemanha
Data/Horário: 19 de setembro de 2025, às 15h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

St Pauli

stuttgart

jogos de hoje

Bundesliga 2025
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (21/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

21.09.25 7h00

Campeonato Brasileiro

Palmeiras x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão

Palmeiras e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

20.09.25 20h00

Campeonato Brasileiro

Botafogo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão

Botafogo e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

20.09.25 17h30

Campeonato Brasileiro

Ceará x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão

Ceará e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

20.09.25 17h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

PÓS-JOGO

Técnico do Remo admite fragilidade em casa e pede calma após derrota no Baenão

O Clube do Remo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste sábado (20/9), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B

20.09.25 23h43

FUTEBOL

Remo: Preço do ingresso na volta ao Baenão não agrada e torcedor diz: 'virou artigo de luxo'

Remo cobrou R$80 no valor do ingresso , maior preço já estipulado pela diretoria nesta Série B, ultrapassando até mesmo o clássico Re-Pa

21.09.25 7h30

Fim da linha

Remo demite António Oliveira após derrota para o Atletico-GO, no Baenão

Clube informou que decisão foi tomada após reunião e também envolve a comissão técnica do treinador português

21.09.25 14h48

Futebol

Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas

Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão.

21.09.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda