Betis x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/10) por La Liga Real Betis e Atlético Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 27.10.25 16h00 Betis e Atlético de Madrid somam a mesma quantidade de vitórias, empates, derrotas e gols sofridos por La Liga (X/ @RealBetis) Real Betis x Atlético de Madrid disputam hoje, segunda-feira (27/10), a 10° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Betis x Atlético Madrid ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Ambos Real Betis e Atlético de Madrid somam 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates, 1 derrota e 10 gols sofridos por La Liga. Betis marcou 15 gols e está invicto há 5 rodadas da competição, com 2 vitórias nessas. Já o Atlético marcou 16 gols e não perde há 8 rodadas e somou 4 vitórias nessas. Betis x Atlético de Madrid: prováveis escalações Real Betis: López; Bellerín, Bartra, Natan e Junior; Lo Celso, Amrabat e Fornals; Antony, Abdé e Cucho Hernández. Técnico: Manuel Pellegrini. Atlético Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand e Hancko; Koke, Pablo Barrios e Giuliano Simeone; Nicolás González, Álex Baena e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone. FICHA TÉCNICA Real Betis x Atlético Madrid Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, Espanha Data/Horário: 27 de outubro de 2025, 17h