Betis x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/10) por La Liga

Real Betis x Atlético de Madrid disputam hoje, segunda-feira (27/10), a 10° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Betis x Atlético Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Real Betis e Atlético de Madrid somam 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates, 1 derrota e 10 gols sofridos por La Liga.

Betis marcou 15 gols e está invicto há 5 rodadas da competição, com 2 vitórias nessas.

Já o Atlético marcou 16 gols e não perde há 8 rodadas e somou 4 vitórias nessas.

VEJA MAIS

Betis x Atlético de Madrid: prováveis escalações

Real Betis: López; Bellerín, Bartra, Natan e Junior; Lo Celso, Amrabat e Fornals; Antony, Abdé e Cucho Hernández. Técnico: Manuel Pellegrini.

Atlético Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand e Hancko; Koke, Pablo Barrios e Giuliano Simeone; Nicolás González, Álex Baena e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

FICHA TÉCNICA

Real Betis x Atlético Madrid

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, Espanha

Data/Horário: 27 de outubro de 2025, 17h