Barracas Central x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27) pelo Argentino

Barracas x Boca Juniors disputam hoje, segunda-feira (27/10), uma partida atrasada pela 12° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Claudio Fabián Tapia, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Barracas Central x Boca Juniors ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Barracas Central está em 7° lugar no grupo A da segunda fase e soma 4 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 15 gols marcados e 13 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas da segunda fase do Campeonato Argentino.

Já o Boca Juniors ocupa a 10° posição do mesmo grupo com 4 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 19 gols marcados e 10 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Barracas Central x Boca Juniors: prováveis escalações

Barracas: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Facundo Mater, Iván Tapia; Javier Ruiz e Facundo Bruera. Técnico: Rubén Darío Insua.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón o Brian Aguirre, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel e Milton Giménez. Técnico: Claudio Úbeda.

FICHA TÉCNICA

Barracas Central x Boca Juniors

Campeonato Argentino

Local: Estádio Claudio Fabián Tapia, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 27 de outubro de 2025, 16h