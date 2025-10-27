Barracas Central x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27) pelo Argentino Barracas e Boca Juniors jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 27.10.25 15h00 Barracas Central soma só 1 ponto a mais que o Boca Juniors no Grupo A da segunda fase da Série A argentina (X/ @barracascentral) Barracas x Boca Juniors disputam hoje, segunda-feira (27/10), uma partida atrasada pela 12° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Claudio Fabián Tapia, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Barracas Central x Boca Juniors ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Barracas Central está em 7° lugar no grupo A da segunda fase e soma 4 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 15 gols marcados e 13 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas da segunda fase do Campeonato Argentino. Já o Boca Juniors ocupa a 10° posição do mesmo grupo com 4 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 19 gols marcados e 10 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (27/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e La Liga movimentam o futebol nesta segunda-feira Barracas Central x Boca Juniors: prováveis escalações Barracas: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Facundo Mater, Iván Tapia; Javier Ruiz e Facundo Bruera. Técnico: Rubén Darío Insua. Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón o Brian Aguirre, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel e Milton Giménez. Técnico: Claudio Úbeda. FICHA TÉCNICA Barracas Central x Boca Juniors Campeonato Argentino Local: Estádio Claudio Fabián Tapia, em Buenos Aires, Argentina Data/Horário: 27 de outubro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Barracas Central boca juniors campeonato argentino jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol FPF e CBF articulam reconhecimento de títulos nacionais de Remo e Tuna Luso, diz Ricardo Gluck Paul Presidente afirmou que entregará pessoalmente à CBF documentos que comprovam conquistas históricas dos clubes paraenses. 27.10.25 18h49 Futebol Série B de 2026 corre risco de não ter representantes da região norte; entenda Os três clubes nortistas vivem situações distintas e podem se espalhar pelas Séries A e C 27.10.25 18h43 Campeonato Brasileiro Série B Athletico-PR x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/10) pela Série B Athletico PR e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 27.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Operário: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/10) pela Série B Chapecoense e Operário PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 27.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (27/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e La Liga movimentam o futebol nesta segunda-feira 27.10.25 7h00 Futebol Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores 27.10.25 9h09 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00