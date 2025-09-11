Belgrano x San Martín: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/09) pelo Argentino Belgrano e San Martín de San Juan jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 11.09.25 19h00 Na segunda fase, Belgrando e San Martín de San Juan somam a mesma quantidade de vitórias, empates e derrotas, mas em grupos diferentes (X/ @Belgrano) Belgrano x San Martín de San Juan disputam hoje, quinta-feira (11/09), pela 8° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 20h (horário de Brasília), no Estádio Julio César Villagra, em Córdoba, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Belgrano x San Martín de San Juan ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Belgrano é o 11 colocado do Grupo A e acumula 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 6 gols marcados e 7 gols sofridos. Já San Martín ocupa a 9° posição do Grupo B com 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 5 gols marcados e 7 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/09) pela Copa do Brasil Cruzeiro e Atlético MG jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/09) pela Copa do Brasil Botafogo e Vasco da Gama jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Belgrano x San Martín de San Juan: prováveis escalações Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Federico Ricca; Gabriel Compagnucci (Ulises Sánchez), Santiago Longo, Rodrigo Saravia, Julián Mavilla; Nicolás Fernández e Franco Jara. Técnico: Ricardo Zielinski. San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena (Diego González); Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch e Santiago González. Técnico: Leandro Romagnoli. FICHA TÉCNICA Belgrano x San Martín de San Juan Campeonato Argentino Local: Estádio Julio César Villagra, em Córdoba, Argentina Data/Horário: 11 de setembro de 2025, 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave San Martín de San Juan Belgrano jogos de hoje campeonato argentino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Belgrano x San Martín: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/09) pelo Argentino Belgrano e San Martín de San Juan jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 11.09.25 19h00 Copa do Brasil Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/09) pela Copa do Brasil Botafogo e Vasco da Gama jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 11.09.25 18h00 Copa do Brasil Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/09) pela Copa do Brasil Cruzeiro e Atlético MG jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 11.09.25 18h00 Futebol e Fé Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém 11.09.25 12h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda Autoridades de segurança consideram inviável realizar o clássico um dia após a principal procissão do Círio em Belém 11.09.25 10h43 Futebol e Fé Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém 11.09.25 12h31 Futebol PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. 11.09.25 12h27 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 11.09.25 7h00