Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Belgrano x San Martín: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/09) pelo Argentino

Belgrano e San Martín de San Juan jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Na segunda fase, Belgrando e San Martín de San Juan somam a mesma quantidade de vitórias, empates e derrotas, mas em grupos diferentes (X/ @Belgrano)

Belgrano x San Martín de San Juan disputam hoje, quinta-feira (11/09), pela 8° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 20h (horário de Brasília), no Estádio Julio César Villagra, em Córdoba, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Belgrano x San Martín de San Juan ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Belgrano é o 11 colocado do Grupo A e acumula 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 6 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já San Martín ocupa a 9° posição do Grupo B com 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 5 gols marcados e 7 gols sofridos.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira

image Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/09) pela Copa do Brasil
Cruzeiro e Atlético MG jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

image Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/09) pela Copa do Brasil
Botafogo e Vasco da Gama jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Belgrano x San Martín de San Juan: prováveis escalações

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Federico Ricca; Gabriel Compagnucci (Ulises Sánchez), Santiago Longo, Rodrigo Saravia, Julián Mavilla; Nicolás Fernández e Franco Jara. Técnico: Ricardo Zielinski.

San Martín de San JuanMatías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena (Diego González); Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch e Santiago González. Técnico: Leandro Romagnoli.

FICHA TÉCNICA
Belgrano x San Martín de San Juan
Campeonato Argentino
Local: Estádio Julio César Villagra, em Córdoba, Argentina
Data/Horário: 11 de setembro de 2025, 20h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

San Martín de San Juan

Belgrano

jogos de hoje

campeonato argentino
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Série A argentina

Belgrano x San Martín: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/09) pelo Argentino

Belgrano e San Martín de San Juan jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

11.09.25 19h00

Copa do Brasil

Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/09) pela Copa do Brasil

Botafogo e Vasco da Gama jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

11.09.25 18h00

Copa do Brasil

Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/09) pela Copa do Brasil

Cruzeiro e Atlético MG jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

11.09.25 18h00

Futebol e Fé

Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora

Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém

11.09.25 12h31

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda

Autoridades de segurança consideram inviável realizar o clássico um dia após a principal procissão do Círio em Belém

11.09.25 10h43

Futebol e Fé

Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora

Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém

11.09.25 12h31

Futebol

PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria

Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. 

11.09.25 12h27

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira

11.09.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda