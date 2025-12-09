Bayern x Sporting: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/12) pela Champions League Bayern de Munique e Sporting jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 09.12.25 13h00 Na última rodada da Liga dos Campeões, o Bayern perdeu para o Arsenal por 3 a 1 (X/ @FCBayern) Bayern de Munique x Sporting disputam hoje, terça-feira (09/12), a 6° rodada da Champions League. O jogo começa às 14h45 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bayern x Sporting ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Bayern de Munique é o 3° colocado da Champions League e acumula um total de 4 vitórias, 1 derrota, 15 gols marcados e 6 gols sofridos. Já o Sporting está em 8° lugar na Liga dos Campeões e soma 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 11 gols marcados e 5 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Champions League movimenta o futebol nesta terça-feira Kairat x Olympiacos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/12) pela Champions League Kairat e Olympiacos jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Bayern x Sporting: prováveis escalações Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Karl, Gnabry; Kane. Técnico: Vincent Kompany. Sporting: Rui Silva; Gonçalo Inácio, Iván Fresneda, M. Araújo e Ousmane Diomande; Geny Cipriano Catamo, H. Morita, M. Hjulmand e Pote; Trincão e L. Suárez. Técnico: Rui Borges. FICHA TÉCNICA Bayern de Munique x Sporting Champions League Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha Data/Horário: 09 de dezembo de 2025, 14h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bayern de Munique Sporting jogos de hoje Champions League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Brasil Sub 20 América x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações da final da Copa do Brasil Sub-20 hoje (09) América-MG e São Paulo jogam pela Copa do Brasil Sub 20 hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 09.12.25 19h00 Futebol FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear. 09.12.25 17h04 Futebol Presidente da FPF avalia congresso e aprova novo regulamento do Parazão: ‘competição de vanguarda’ Torneio deste ano sairá de 12 para 10 datas, para se adequar a novo calendário da CBF. 09.12.25 16h08 Liga dos Campeões Mônaco x Galatasaray: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/12) pela Champions League Monaco e Galatasaray jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 09.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Definidos os adversários do Remo na Série A de 2026 Com rebaixamento de Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, elite de 2026 fica definida e Leão já conhece o cenário da competição 07.12.25 19h08 Futebol FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear. 09.12.25 17h04 Futebol Paysandu define metas para 2026 durante Congresso Técnico da FPF Gerente de futebol Vandick Lima comenta planejamento, competições e ajustes no elenco para o próximo ano 09.12.25 15h44 Futebol Congresso técnico do Parazão é realizado nesta terça (9); evento define grupos e tabela À tarde, será realizado o sorteio dos grupos da competição, que terá um novo formato de disputa em 2026. 09.12.25 12h04