O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Bayern x Sporting: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/12) pela Champions League

Bayern de Munique e Sporting jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Na última rodada da Liga dos Campeões, o Bayern perdeu para o Arsenal por 3 a 1 (X/ @FCBayern)

Bayern de Munique x Sporting disputam hoje, terça-feira (09/12), a 6° rodada da Champions League. O jogo começa às 14h45 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Bayern x Sporting ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bayern de Munique é o 3° colocado da Champions League e acumula um total de 4 vitórias, 1 derrota, 15 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já o Sporting está em 8° lugar na Liga dos Campeões e soma 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 11 gols marcados e 5 gols sofridos.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo
A Champions League movimenta o futebol nesta terça-feira

image Kairat x Olympiacos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/12) pela Champions League
Kairat e Olympiacos jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Bayern x Sporting: prováveis escalações

Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Karl, Gnabry; Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Sporting: Rui Silva; Gonçalo Inácio, Iván Fresneda, M. Araújo e Ousmane Diomande; Geny Cipriano Catamo, H. Morita, M. Hjulmand e Pote; Trincão e L. Suárez. Técnico: Rui Borges.

FICHA TÉCNICA
Bayern de Munique x Sporting
Champions League
Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha
Data/Horário: 09 de dezembo de 2025, 14h45

.
.

Palavras-chave

Bayern de Munique

Sporting

jogos de hoje

Champions League
Futebol
