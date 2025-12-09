Kairat x Olympiacos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/12) pela Champions League Kairat e Olympiacos jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 09.12.25 11h30 Ambos Olympiacos e Kairat ainda não obtiveram vitórias pela Champions League (X/ @olympiacosfc) Kairat x Olympiacos disputam hoje, terça-feira (09/12), a 6° rodada da Champions League. O jogo inicia às 12h30 (horário de Brasília), na Astana Arena, em Astana, Cazaquistão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Kairat x Olympiacos ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 12h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Kairat é o vice-lanterna da Champions League, ainda não obteve vitórias e soma 1 empate, 4 derrotas, 4 gols marcados e 14 gols sofridos. O Olympiacos está em 33° lugar, também está sem vitórias e acumula um total de 2 empates, 3 derrotas, 5 gols marcados e 13 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Champions League movimenta o futebol nesta terça-feira Kairat x Olympiacos: prováveis escalações Kairat: Temirlan Anarbekov; Aleksandr Mrynskiy, Alexander Shirobokov, Egor Sorokin; Erkin Tapalov, Dan Glazer, Damir Kassabulat, Valeri Gromyko; Jorginho, Dastan Satpayev e Edmilson. Técnico: Rafael Urazbakhtin. Olympiacos: Kostas Tzolakis; Rodinei, Giulian Biancone, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Santiago Hezze, Christos Mouzakitis; Gelson Martins, Mehdi Taremi, Gabriel Strefezza; Ayoub El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar. FICHA TÉCNICA Kairat x Olympiacos Champions League Local: Astana Arena, em Astana, Cazaquistão Data/Horário: 09 de dezembo de 2025, 12h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Kairat Olympiacos jogos de hoje Champions League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Brasil Sub 20 América x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações da final da Copa do Brasil Sub-20 hoje (09) América-MG e São Paulo jogam pela Copa do Brasil Sub 20 hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 09.12.25 19h00 Futebol FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear. 09.12.25 17h04 Futebol Presidente da FPF avalia congresso e aprova novo regulamento do Parazão: ‘competição de vanguarda’ Torneio deste ano sairá de 12 para 10 datas, para se adequar a novo calendário da CBF. 09.12.25 16h08 Liga dos Campeões Mônaco x Galatasaray: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/12) pela Champions League Monaco e Galatasaray jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 09.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Definidos os adversários do Remo na Série A de 2026 Com rebaixamento de Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, elite de 2026 fica definida e Leão já conhece o cenário da competição 07.12.25 19h08 Futebol FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear. 09.12.25 17h04 Futebol Paysandu define metas para 2026 durante Congresso Técnico da FPF Gerente de futebol Vandick Lima comenta planejamento, competições e ajustes no elenco para o próximo ano 09.12.25 15h44 Futebol Congresso técnico do Parazão é realizado nesta terça (9); evento define grupos e tabela À tarde, será realizado o sorteio dos grupos da competição, que terá um novo formato de disputa em 2026. 09.12.25 12h04