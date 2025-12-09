Kairat x Olympiacos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/12) pela Champions League

Kairat x Olympiacos disputam hoje, terça-feira (09/12), a 6° rodada da Champions League. O jogo inicia às 12h30 (horário de Brasília), na Astana Arena, em Astana, Cazaquistão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Kairat x Olympiacos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 12h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Kairat é o vice-lanterna da Champions League, ainda não obteve vitórias e soma 1 empate, 4 derrotas, 4 gols marcados e 14 gols sofridos.

O Olympiacos está em 33° lugar, também está sem vitórias e acumula um total de 2 empates, 3 derrotas, 5 gols marcados e 13 gols sofridos.

Kairat x Olympiacos: prováveis escalações

Kairat: Temirlan Anarbekov; Aleksandr Mrynskiy, Alexander Shirobokov, Egor Sorokin; Erkin Tapalov, Dan Glazer, Damir Kassabulat, Valeri Gromyko; Jorginho, Dastan Satpayev e Edmilson. Técnico: Rafael Urazbakhtin.

Olympiacos: Kostas Tzolakis; Rodinei, Giulian Biancone, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Santiago Hezze, Christos Mouzakitis; Gelson Martins, Mehdi Taremi, Gabriel Strefezza; Ayoub El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar.

FICHA TÉCNICA

Kairat x Olympiacos

Champions League

Local: Astana Arena, em Astana, Cazaquistão

Data/Horário: 09 de dezembo de 2025, 12h30