Barcelona e Governo negociam jogo do 'Barça Legends' em Belém; saiba detalhes

O estádio Mangueirão, em Belém, pode receber um jogo do Barcelona Legends, equipe composta por ídolos que marcaram a história da equipe espanhola e do futebol mundial. A proposta foi apresentada ao governador do Pará, Helder Barbalho, por Josep Maria Meseguer, diretor de licenciamento do clube catalão e diretor-geral do Barça Legends. A oferta foi divulgada em um vídeo nas redes sociais.

No vídeo, Meseguer elogiou a infraestrutura do Mangueirão, que agora atende aos padrões internacionais após uma recente modernização. Ele também destacou a conexão especial entre os torcedores brasileiros e os ídolos do Barcelona, além da paixão vibrante que caracteriza o público local.

Quem joga no Barcelona Legends

Entre os craques que integram o Barça Legends estão nomes de peso como Rivaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Iniesta e Carles Puyol. A realização do evento, no entanto, ainda depende de negociações entre o governo do Pará, o Barcelona e parceiros locais.

Confira quem joga atualmente no time das estrelas e pode atuar em Belém:

Adriano Correia, ex-lateral

Edmílson, ex-zagueiro

Fernando Navarro, ex-lateral

Francesco Coco, ex-lateral

Frédéric Déhu, ex-zagueiro

Giovanni, ex-meia

Javier Saviola, ex-atacante

Jesús Angoy, ex-goleiro

Jonathan Soriano, ex-atacante

Jofre Mateu, ex-meia

Marc Valiente, ex-zagueiro

Nolito, ex-atacante

Paulinho, ex-volante

Romário, ex-atacante

Roberto Trashorras, ex-meia

Rivaldo, ex-meia

Samuel Okunowo, ex-lateral

Sergi Barjuán, ex-lateral

Xavi Guzman, ex-goleiro-